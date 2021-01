La Fiscalia belga descarta recórrer la decisió de no extradir Lluís Puig

La Fiscalia General de Bèlgica no recorrerà la decisió de Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les de rebutjar el lliurament de l'exconseller Lluís Puig, a què les autoritats espanyoles reclamaven per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la causa del 'Procés' independentista.









L'òrgan de justícia ha confirmat que renuncia a anar a l'última instància judicial, el Tribunal de Cassació belga, de manera que l'extradició de Puig ha estat denegada. El tribunal de segona instància va tornar a rebutjar el lliurament a Espanya la setmana passada, quan la defensa del polític independentista ja va avançar que la Fiscalia no recorria la decisió.





La Cort de Cassació examina el procés judicial i no entra a analitzar el fons de la decisió, de manera que podria anul·lar la decisió si detectés algun defecte processal però no canviar el sentit de la sentència.





Per rebutjar la seva extradició, el Tribunal d'Apel·lació va indicar que el Tribunal Suprem no és la instància adequada per a sol·licitar l'extradició. La justícia belga també entén que no s'ha respectat la presumpció d'innocència de Puig, a l'identificar un "clima de vulneració" d'aquest dret fonamental, segons han informat els advocats de l'exconseller.





La defensa de Puig ha insistit que la sentència és una bona notícia per als processos que afronten els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comin i Clara Ponsatí. Precisament aquesta setmana el Parlament Europeu continua el treball per estudiar la retirada de la seva immunitat parlamentària.





La euroordre contra l'exconseller de Cultura era la primera que examinava la justícia belga de les cursades pel magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, contra els polítics independentistes a l'estranger des de fa més de tres anys.