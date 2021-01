Demanen 7 anys de presó per atropellar intencionadament amb un camió a un company a Lleida

La Fiscalia de Lleida ha demanat set anys i sis mesos de presó per a un home per un delicte d'homicidi en grau de temptativa per presumptament atropellar amb un camió a un company de treball a la partida de Butsenit de Lleida.





Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia provincial, l'home, amb la intenció d'acabar amb la vida del company, va conduir el camió en direcció a el banc on estava assegut "donant un cop de volant a l'esquerra encastant el vehicle" contra el treballador que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.





L'acusat està ingressat al Centre Ponent i el judici està previst per al pròxim 28 de gener a l'Audiència Provincial.