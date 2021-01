La Generalitat demana a l'Estat decretar l'obligatorietat del teletreball per a activitats no essencials

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dimarts a Govern que decreti l'obligatorietat de l'teletreball per a totes les activitats i serveis que no són essencials, el que permetria reduir la mobilitat de ciutadans, així com recursos per ajudar les empreses i sectors afectats per la pandèmia del coronavirus.





"Qui pot ajudar, perquè és qui disposa de les principals eines i recursos econòmics, és el Govern espanyol. I fins ara, no ha desemborsat ni un euro per injectar liquiditat als que més pateixen aquesta crisi. Tampoc ha pres decisions que no costen diners i que podria ser de gran utilitat ", com el teletreball, ha assegurat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Segons Budó, estan fent tot el que està en mans de la Generalitat per combatre les conseqüències de la pandèmia amb unes eines "que són limitades".





Així, fins ara s'han destinat ajudes per valor de 841 milions d'euros als diversos sectors i col·lectius afectats pel coronavirus, tot i admetre que són conscients que no és una quantitat "suficient" per afrontar els problemes que s'han generat.





També ha advertit que aquest any seguiran centrats en la lluita contra la pandèmia que ha provocat la mort de més de 17.000 persones i el contagi de 400.000.