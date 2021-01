Un home es canvia el nom a Celine Dion després d'una nit de borratxera

Era Nadal, estava nostàlgic, va beure molt i prenc una decisió que va canviar per sempre la seva vida. Thomas Dodd, un jove d'Anglaterra ara conegut com Celine, va tenir la idea genial idea de canviar el seu nom pel de Celine Dion mentre veia un dels concerts de la cantant canadenca a YouTube.









Després d'aquesta nit no es recordava de res - a causa de l'elevat consum d'alcohol- i es va adonar que s'havia canviat el nom al trobar una sèrie de documents oficials a casa que ho acreditaven. No obstant això, no s'aprèn de la seva decisió inconscient, i mantendrà el seu nou nom esperant que en el futur, en algun concert, la Celine Dion original li convidi a pujar a l'escenari.





"Hi havia estat planejant anar a veure-la a Las Vegas, però òbviament no vaig poder a causa de Covid. Així que em vaig enganxar a veure els seus concerts per Youtube. Estic una mica obsessionat amb ella i sempre ho he estat. Però no sé per què em va passar pel cap canviar el meu nom pel d'ella. Realment no puc recordar la nit i em vaig oblidar per complet a l'endemà ", explica l'afectat.





Quan es va adonar del que havia fet pensar: "Això no pot ser real", però sí ho era. Creu que ho va fer perquè és molt fan de la cantant canadenca i perquè pensaria, en el moment de borratxera, que podia ser divertit. No obstant això, lamenta que la seva mare no ho vegi així: "No estava molt contenta", afirma.