VÍDEO. Àngel Simón: "Barcelona pot acollir el "hub" mundial de l'aigua si s'aconsegueix un pacte social"

Durant la seva intervenció en el Fòrum Barcelona Capital del Círculo Ecuestre , Àngel Simon, president d'Agbar i vicepresident executiu de SUEZ a càrrec del Sud d'Europa i Amèrica Llatina, ha assenyalat que el model de col·laboració públic-privat permetrà canalitzar els fons europeus i executar les inversions necessàries que garanteixin uns bons nivells de benestar.

















El Círculo Ecuestre ha celebrat aquest nou esdeveniment en format digital dins del seu cicle de conferències de l'Fòrum Barcelona Capital i aquesta ocasió el protagonista ha estat l'aigua, un recurs essencial per al desenvolupament de les ciutats i els seus habitants.





Després de la benvinguda a càrrec d'Antonio Delgado, president de Círculo Ecuestre, i la presentació d'Enrique Lacalle, vicepresident de Cercle Eqüestre, Àngel Simon ha ressaltat els beneficis de sector de l'aigua per a la societat que, amb més de 40.000 treballadors directes i 60.000 indirectes a Espanya, s'ha convertit en un motor d'innovació, determinant per a la transició ecològica, gràcies a la tasca dels seus professionals que garanteixen la disponibilitat, en qualitat i quantitat, d'un bé tan essencial.





Durant la trobada Àngel Simón ha parlat de el projecte que té Agbar per fer de Barcelona un "hub" mundial de el sector de l'aigua, que tingui en compte el canvi climàtic, la innovació, la resiliència de les ciutats i la formació de professionals. Perquè ha asseverat Simó "els empresaris hem de prendre decisions ara i tots els dies que ens afectaran en els propers anys i mentre l'emergència sanitària passarà, l'emergència climàtica no ho farà i en ella l'aigua, com un recurs vital té molt a dir" .





Per a això serà necessari "com sempre apostar per un model de gestió públic-privat que ha estat un model d'èxit en la resta de món" i que en paraules d'Ángel Simón "és de el model de què sempre parlo en totes les parts del món ".





En els últims anys, Barcelona ha demostrat ser un exemple d'èxit en la col·laboració entre el sector privat i les institucions públiques, a la banda de la ciutadania, i un referent a nivell mundial en el seu model de gestió de l'aigua. El president d'Agbar ha afirmat a l'això que "hem de reivindicar aquest esperit, fer valer aquest potencial de la ciutat de Barcelona i, per això, comptem amb elements diferencials, com són el talent, la perseverança, la creativitat i la innovació".





Barcelona s'ha consolidat com a hub mundial de coneixement i gestió de l'aigua, de què Agbar actua com a empresa tractora. En aquest punt, Àngel Simon ha assenyalat que "cal reforçar les aliances per consolidar Barcelona com a hub de coneixement de l'aigua", i que l'objectiu és posicionar Barcelona i la seva àrea metropolitana com un territori sostenible, innovador i compromès amb la mitigació i adaptació del canvi climàtic i els seus efectes, així com amb el compliment de l'Agenda 2030.













@ Círculo Ecuestre





Un model, el de Barcelona, que ha facilitat que des de la "innovació s'hagi pogut trobar un sistema d'analisis de traces de l'Covid-19 a les aigües residuals i posteriorment aquest s'ha dut a la resta d'Europa i Amèrica llatina i fins i tot America del nord "ha afirmat Simó.





Però tots aquests projectes que fan de "Barcelona una ciutat capdavantera que comporten inversió, pactes socials i atenció als més vulnerables xoquen amb algunes administracions a Catalunya que sota falsos arguments com un debat sobre gestió pública o privada d'l'aigua generen nombrosos obstacles" que en paraules de Simó "Agbar sempre afronta amb un esperit de mà estesa i diàleg" perquè és el camí de la "col·laboració necessària davant d'un futur on les ciutats necessiten de la resiliència dels municipis davant el canvi climàtic i on en la transició energètica l'aigua juga un paper rellevant ".





La seva proposta perquè Barcelona per això és un aeroport de connexió mundial de l'aigua i requereix que la "base de tot sigui la col·laboració públic privada". Aquest aeroport de connexió ha de ser "un espai físic i virtual entre els actors i de co-lideratge entre empreses, iniciatives, actors i organitzacions, amb un paper protagonista de la ciutadania" que es basi en quatre àmbits: la incubació d'emprenedors, les 'corporate ventures ', ser un laboratori urbà i un espai de formació per a empreses, emprenedors i ciutadans ".





LA PROPOSTA DE PACTE SOCIAL NO HA REBUT RESPOSTA





En aquest sentit el president de el grup Agbar, Àngel Simon, en l'acte de Círculo Ecuestre s'ha lamentat "encara espero una resposta sobre el pacte social", en relació a l'acord que va oferir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per traçar un itinerari per als propers quatre anys, respecte a l'atenció a la població vulnerable, les inversions i el mantenint de llocs de treball de qualitat per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. "Només he trobat el silenci. mentre que fora de Catalunya si hi ha pactes socials signats "matisava Simón.





Segons l'opinió de Miquel Roca, no trigarà a "demostrar que el sector públic no podrà atendre totes les necessitats i haurà de prioritzar i marcar de prop les inversions públiques i s'haurà pensar que el que ja funciona no s'ha de modificar", en una referència a Agbar i al seu model públic-privat amb diferents administracions.













@ Círculo Ecuestre





Davant la pregunta de Miquel Roca, sobre si Agbar s'havia sentit acompanyada en la seva proposta de pacte social, Simó ho ha deixat clar: "No, no ens hem sentit acompanyats, però nosaltres apostem pel diàleg i la mà estesa". I ha volgut recalcar Simó que li hauria agradat conèixer la "opinió de l'administració en relació a les inversions o com mantenir els llocs de treball de qualitat com els que genera Agbar, 40.000 directes i 60.000 indirectes o qual és exactament la definión de persones vulnerables que fa l'administració i que no està clara com passa a Santiago de Xile ".





Simó ha assenyalat que li hauria agradat que la proposta, sobre quina població s'hauria d'actuar, sobre quines inversions eren necessàries o sobre la necessitat de mantenir els llocs de treball de l'empresa, hagués arribat "des de l'administració pública".





LA RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS DESCARREGADA SOBRE AGBAR





Miquel Roca no s'ha caminat per les branques i ha preguntat directament a Simó sobre com les administracions han descarregat en les empreses la recaptació d'impostos i en aquest sentit ha preguntat al president d'Agbar sobre com influeix això en la prestació de servei.





Simón ha admès que "en la gestió de la factura la major part de la mateixa són impostos Però són dos els que ens han donat molts problemes. La taxa de clavegueram de l'Ajuntament de Barcelona i l'impost de recollida de residus. Un es calcula en les empreses sobre els metres cuadradados de les seves oficines o negocis i l'altre va suposar una pujada enmig de la pandèmia d'un dia per l'altre i va generar un gran problema de gestió. Hem hagut de fer un gran esforç pedagògic per fer entendre als nostres clients que era cada cosa i dins de la normativa que també ens posa dificultats. Però seguirem fent-ho ".





"Els impostos representen el 65% de el cost de l'rebut de l'aigua i que no és fàcil ni calcular-ni explicar-però des Agbar ens esforcem en fer-ho de la forma més transparent possible" ha afirmat contundentment Simón.





L'obligació de recaptar impostos per a les administracions "ha complicat moltíssim la vida" a l'empresa, ja que la majoria de trucades de clients que reben es deu a aquests increments, i ha recordat que el 65% de la factura de l'aigua correspon a impostos .





"En els últims deu anys, l'increment de la nostra part de el rebut ha estat semblant a el de l'IPC, mentre que el dels impostos relacionats amb els residus ha estat de l'80%", ha subratllat el directiu.





Miquel Roca ha compartit amb els presents la seva perplegidad sobre que "per al pacte social no us volen, però sí us volen per recaptar impostos".









RUBRICAR UN PACTE SOCIAL BENEFICIARIA A BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA





El president d'Agbar, Àngel Simon, en una actitud proactiva i positiva ha reclamat un pacte social amb les administracions públiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) "al que estableixin les línies per als propers quatre anys que seriva per mantenir l'ocupació de qualitat, ajudar els que no poden pagar el rebut -clients vulnerables. i fer inversions per mantenir el servei".





"La col·laboració públic privada serà essencial per als reptes que tenim al davant tant a nivell mundial com a Barcelona. Serà imprescindible que es facin servir els fons europeus Next Generation per millorar les infraestructures", ja que segons l'Associació d'Enginyers de Camins, es necessiten 18.300 milions d'euros a l'any per rehabilitar i esmenar les deficiències en manteniment de les infraestructures de l'aigua a Espanya.





Segons el directiu, "aquesta proposta de pacte social s'intenta reconstruir el que s'ha destruït" a causa de la pandèmia de la Covid-19, tot i que ha apuntat que els comptes d'explotació de la majoria d'empreses no es recuperaran fins 2023 i que 2021 serà un any difícil i complex per la incertesa provocada pel virus.





En una xerrada amb Miquel Roca, soci fundador i president de Roca Junyent, Simón ha criticat que en els últims mesos no s'ha sentit "acompanyat per les administracions públiques".

"M'hagués agradat que no haguéssim estat nosaltres els que plantejàrem un pacte social per veure les inversions que s'han de fer, com les prioritzem i com detectem els vulnerables per poder-los integrar en el sistema", ha afegit.









FÒRUM BARCELONA CAPITAL DE L'AIGUA