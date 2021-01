VÍDEO. Ministra Montero: "Les empreses subministradores d'aigua, llum i gas han actuat amb la màxima celeritat davant d'aquest temporal"

Durant la roda de premsa del primer Consell de Ministres de l'any la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, Maria Jesús Montero, ha agraït novament a la ciutadania "la seva generositat i solidaritat davant el temporal Filomena".









A preguntes Catalunyapress ha destacat Montero ha assegurat "fins a països on estan més acostumats a una climatologia més adversa tenen dificultats en el proveïment dels subministraments bàsics, aigua, llum i gas. El nostre país està menys preparat per a condicions climatològiques adverses però tot i així els serveis i les empreses subministradores han reaccionat com molta celeritat i professionalitat ".





No ha volgut polemitzar la portaveu de govern sobre les declaracions públiques efectuades aquest mateix dimarts per l'alcaldessa, Ada Colau ni entrar a valorar les paraules del regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, qui ha carregat durament sobre Endesa en una roda de premsa, mentre l'empresa ha negat les afirmacions del consistori barceloní sobre inversions i manteniment de les instal·lacions electricas no només a Barcelona sinó a tot Catalunya.





VIDEO DEL PRIMER CONSELL DE MINISTRES DE GENER DE 2021