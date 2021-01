Sheldon Adelson, propietari de molts casinos de Las Vegas, ha mort als 87 anys

Sheldon Adelson, magnat dels casinos i donant republicà nord-americà ha mort als 87 anys, segons un comunicat de Las Vegas Sands. "El nostre fundador i líder visionari, Sheldon G. Adelson, va morir ahir a la nit a l'edat de 87 anys per complicacions relacionades amb el tractament del limfoma de Hodgkin", van anunciar.









Adelson, que era partidari de Donald Trump i del primer ministre ha d'Israel, Benjamin Netanyahu, va ser el tercer home més ric del món. En 2018, va ser classificat com a número 15 a la llista de Forbes, ja que tenia aproximadament 35.000 milions de dòlars.





"Si fas les coses de manera diferent, l'èxit et seguirà com una ombra", va dir el magnat en 2014 durant una conferència amb els més poderosos de Las Vegas.





Era un dels majors donants republicans, especialment entre els jueus nord-americans -un col·lectiu que en els últims anys ha donat suport als demòcrates. Fins i tot va arribar a establir rècords de contribucions individuals al partit.





Durant anys es va oposar al fet que Barack Obama fos president i va fer grans donacions a Donald Trump, arribant a donar gairebé 220 milions de dòlars en el cicle electoral de 2020.





George W. Bush va dir d'ell que era un "patriota nord-americà, un generós benefactor de causes caritatives i un fort partidari d'Israel. Sheldon va lluitar per sortir d'un dur veïnat de Boston per construir una empresa reeixida que feia servir lleialment a desenes de milers de persones i entretenia milions ".





De fet, es va desviure per que Israel tirés endavant com a nació. En una ocasió, quan li van preguntar sobre quin volia que fos el seu llegat, va dir que el seu impacte a Israel. Va arribar a donar 25 milions de dòlars, una suma rècord per a un ciutadà privat, al Monument a l'Holocaust de Yad Vashem a Israel.