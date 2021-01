Una parella de dones va patir una pallissa transfòbica a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina per la No Discriminació (OCD) i el centre LGTBI de Barcelona han activat un protocol que van iniciar el passat mes de maig contra les agressions transfòbiques per un cas contra dues dones dilluns.





Segons han explicat fonts municipals, durant la nit de dilluns passat, una parella de dones van patir "una pallissa transfòbica" i van fer pública l'agressió a través d'Instagram.





Les mateixes fonts han assegurat que s'ha contactat amb les víctimes des de l'Oficina per la No Discriminació per oferir-los suport jurídic i psicològic, i han explicat que les víctimes denunciaran l'agressió als Mossos d'Esquadra dimecres que ve.