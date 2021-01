Els fundadors de Cs intenten rescatar el partit davant els mals pronòstics en les enquestes

Els fundadors de Ciutadans s'han pronunciat, a un mes que se celebrin les eleccions autonòmiques a Catalunya, per defensar que aquest és el partit que "s'ha oposat amb més fermesa, sense cessions ni renúncies", al nacionalisme i al seu projecte per "dividir els espanyols i vulnerar la Constitució".









Així ho afirmen Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, Sevi Rodríguez Mora i Ferran Toutain en un comunicat recollit per CatalunyaPress. Aquest manifest arriba per donar suport al partit en un dels seus moments de major debilitat: cap enquesta recent els dóna més de 14 escons, quan en l'última convocatòria electoral Arrimadas va aconseguir ser el partit més votat amb 36 diputats.





Segons els fundadors, Ciutadans és "el partit que s'ha oposat amb més fermesa, sense cessions ni renúncies, als que pretenen posar fi al nostre sistema constitucional, dividir els espanyols per enfrontar-los de nou entre si enarborant suposades identitats nacionals i obligar a les comunitats bilingües a que el castellà deixi de ser llengua vehicular en l'ensenyament i en les institucions", assenyalen.





Consideren que la formació taronja, presidida des del març passat per Inés Arrimadas, segueix sent "una opció política útil per a garantir el compliment de la Constitució en l'àmbit de Catalunya".





PACTES QUE EXCLOGUIN EL POPULISME I EL NACIONALISME





A més, destaquen que Cs treballa per "articular grans pactes a Espanya entre aquells partits que no se situen en els extrems, és a dir, ni en el populisme social ni en el nacionalista", i que estan disposats a "defensar els principis bàsics de les democràcies parlamentàries i de la Unió Europea".





"Totes aquestes raons ens porten a considerar que Ciutadans segueix sent un partit necessari en la política catalana i espanyola", conclouen els fundadors, que sostenen que aquest partit ha tingut "encerts i errors" però actualment "continua defensant els mateixos valors de llibertat i igualtat" amb els quals va néixer.





Els signants deL comunicat recorden que al juny de 2005 van subscriure un manifest en què proposaven unir forces per formar un partit que cobrís un buit electoral que, al seu parer, no omplia cap altra força política a Catalunya i l'objectiu havia de ser defensar la llibertat i la igualtat, la qual cosa comportava "el rebuig del nacionalisme identitari que contaminava a les altres formacions".





Després d'aquest manifest, eL 2006, es va crear Ciutadans, que, segons els seus impulsors, en els anys següents va mantenir "una ferma actuació a Catalunya enfront del nacionalisme separatista".





Així mateix, va intentar contribuir a la governabilitat d'Espanya mitjançant "acords i pactes amb les forces que ocupaven el centre polític, fossin aquestes conservadores, socialdemòcrates o liberals, excloent només als partits populistes que pretenien liquidar la Constitució i les regles de la democràcia parlamentària" , afegeixen.





LA LLISTA ELECTORAL DE BARCELONA PER AL 14F





Cs ha mantingut a diversos dels seus diputats actuals al Parlament en les llistes que presentarà a les eleccions catalanes convocades el 14 de febrer, que estaran encapçalades pel líder del partit a Catalunya i candidat a la Presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, i la periodista Anna Grau com a número dos.





A la llista, com a número tres hi haurà Nacho Martín Blanco, que en els últims mesos ha guanyat pes en el grup taronja a la Cambra catalana, seguit per la secretària general del partit, Marina Bravo, com a número 4, i el vicesecretari segon de Parlament, Joan Garcia, com a número 5.





Altres diputats del grup parlamentari actual estaran en llocs davanters de la candidatura, com Noemí del Carrer (6), José María Cano (7), Sonia Serra (8), Dimas Gragera (9), David Mejía (11), Carlos Sánchez (12), Susana Beltrán (13), Blanca Navarro (14) i Martín Barra (15).





Així, la úniques novetat en els llocs davanters de la candidatura, a més de la incorporació ja anunciada d'Ana Grau, són la regidora de Cs de Terrassa (Barcelona), Isabel Martínez, com a número 10.





GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA





La candidatura de Girona estarà encapçalada pel diputat i portaveu provincial de Cs a Girona, Jean Castel, que ja va ser el número u de la circumscripció en els comicis de 2017, seguit del també diputat i portaveu de la formació a Figueres, Héctor Amelló, els diputats Maria del Camino i Alfonso Sánchez; i de número 5 la regidora de Cs a Roses Isabel Machado.





A Tarragona Cs també repeteix cap de llista amb Matías Alonso, seguit pel portaveu de Cs a Salou, Pere Lluís Huguet, la membre de Consell General de Cs i secretària provincial de Programes del partit, Carme Margalef, el diputat Francisco Domínguez, i la secretària provincial de Comunicació de Cs Tarragona, Raquel Tamar.





Finalment, torna a encapçalar la llista per Lleida el portaveu adjunt de Cs al Parlament, Jordi Soler, seguit del diputat Javier Rivas, en tercer lloc hi ha la metge anestesista de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), Heidy Hernández, i el diputat David Bertran i Cristina Daza aniran com a número 4 i 5 respectivament.





ARRIMADAS AGRAEIX EL SUPORT ALS FUNDADORS





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha agraït el suport que han expressat públicament el partit els seus fundadors davant les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya i ha assegurat que "cada vegada més gent recupera la il·lusió i la confiança en Cs".





En un text publicat en el seu compte de Facebook, Arrimadas ha afirmat que el comunicat és "un gest carregat de simbolisme i d'importància" per als que creuen en el projecte de la formació taronja.





"Intel·lectuals que fa més de quinze anys van sembrar la llavor de la seva fundació a Barcelona mostren de nou el seu suport, destaquen el paper que estem exercint en la política espanyola i defensen el necessari que segueix sent Ciutadans", ha ressaltat.





Així mateix, es congratula que aquests intel·lectuals vegin a Ciutadans com "una opció política útil per a garantir el compliment de la Constitució" a Catalunya i per a "articular grans pactes a Espanya entre aquells partits que no se situen en els extrems, és a dir, ni en el populisme social ni en el nacionalista", motius pels quals ho consideren" un partit necessari en la política catalana i espanyola ".