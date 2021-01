Mor el conductor d'un cotxe en una sortida de via a Aitona

El conductor d'un turisme, de 58 anys, ha mort després de tenir un accident aquest dimarts a la tarda quan va sortir de la via i va caure al canal de Seròs a la carretera LP-7041 a l'altura d'Aitona (Lleida), en direcció Seròs.





En un comunicat aquest dimecres, el Servei Català de Trànsit ha informat que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 20.23 hores, quan per causes que s'estan investigant el cotxe va sortir de la via, el seu conductor va morir i els altres dos ocupants van resultar ferits lleus i van ser traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.





A el lloc de l'accident van acudir tres patrulles dels Mossos, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies de l Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).