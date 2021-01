Catalunya continua amb nou carreteres tallades per la borrasca 'Filomena'

La xarxa viària catalana continua tenint aquest dimecres 24 trams afectats, dels quals nou carreteres secundàries estan tallades, per la borrasca 'Filomena'.





En un comunicat, el Servei Català de Trànsit ha informat que hi ha uns dos trams de la xarxa viària secundària en els quals és obligatori l'ús de cadenes i 13 on cal extremar la precaució per gel a la calçada.





La major part de les vies tallades i amb obligació d'usar cadenes són a la província de Tarragona (7 tallades i 1 trams); a Barcelona hi ha dues vies tallades, i a Lleida hi ha una en què calen cadenes.