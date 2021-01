Arrimadas demana endarrerir les eleccions catalanes: "El primer és la vida"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat un acord polític per endarrerir les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer, i celebrar-les "quan passi la tercera onada i no al mig", després d'analitzar les dades del coronavirus proporcionats pels tècnics de la Conselleria de Salut de la Generalitat i del Ministeri de Sanitat.









"Som conscients que allargar aquest Govern és dolent per a Catalunya, però el primer és la vida", ha sostingut en una entrevista aquest dimecres a TV3, i ha afegit que la gent té dret a votar amb tranquil·litat i sense por a contagiar-se.





Arrimadas ha acusat el PSC de no voler endarrerir els comicis perquè "té por que si es retarden sigui insostenible aquesta jugada de mantenir al candidat com a ministre", en referència al ministre de Sanitat i candidat de PSC a les eleccions, Salvador Illa, que ha dit que no deixarà el càrrec al Govern fins que comenci la campanya electoral.





Ha retret que Illa digui "al matí que les dades són molt preocupants i per la tarda, com a candidat" que animi a anar a votar, i ha assegurat que el pic de contagis de la tercera onada coincidiria amb el començament de la campanya, així com el pic de saturació de les UCIs.





"Vostè s'imagina un ministre de Sanitat candidat a la Generalitat durant tres mesos? Si el PSC no pensa en l'interès general i sí partidista, la gent ho nota", i ha criticat que tant Illa com el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, neguessin que Em ministre seria el candidat 24 hores abans de anunciar-lo.





També ha afirmat que el PSC vol "reeditar un tripartit" amb ERC després de les eleccions i creu que això permetria allargar el procés independentista, i ha afegit que Cs és l'única garantia que no hi hagi un tripartit, segons ella.





LORENA ROLDÁN





Preguntada per la marxa al PP de qui va ser la seva candidata i portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, Arrimadas ha dit que "la gent ha vist que una persona pot estar defensant una cosa un dia i criticant el PP un dia, i a l' dia següent defensar el contrari ", i li ha desitjat el millor en el personal.





Considera que en lloc de parlar de les persones que marxen és més important centrar-se en "els problemes de la gent", com l'atur, les dades sanitàries i la crisi econòmica, i també ha celebrat que hi hagi persones que s'han incorporat al projecte de Cs, com la número dos per Barcelona, Anna Grau.





Sobre la decisió dels lletrats de Congrés, que van avalar investigar les targetes opaques del rei emèrit Joan Carles I, Arrimadas ha dit que no creu que sigui un canvi de criteri dels lletrats i ha defensat que si la justícia veu que s'ha d'investigar, ho farà.





Ha criticat que el Congrés estigui "tancat tot el mes de gener" i que només s'obri per a un parell de qüestions, en les seves paraules, i ha retret que Unides Podem defensi celebrar una comissió d'investigació sobre el emèrit i no que se celebri la comissió de salut.