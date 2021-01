Alliberada una parella segrestada durant 72 hores per uns prestamistes per un deute de 100.000 euros

Agents de la Policia Nacional han alliberat a un home i una dona, de 41 i 42 anys, segrestats 72 hores en un pis a Màlaga, en relació amb un deute de 100.000 euros contret amb uns prestamistes. La investigació ha comportat a l'arrest de dos homes espanyols, de 35 i 43 anys, com a presumptes responsables d'un delicte de detenció il·legal.













L'anomenada operació 'Maradona', portada a terme per agents de Grup d'Atracaments de la Comissaria Provincial de Màlaga, es va iniciar arran de la denúncia dels familiars d'una de les víctimes. Els denunciants van informar que havien rebut trucades i missatges per telèfon, on un parent els alertava que estava retingut costat d'una altra persona i els instava a reunir urgentment importants sumes de diners per saldar un deute "per un negoci fallit".





Segons les indagacions, les persones retingudes no estaven incomunicades per complet, ja que, d'una altra manera, els segrestadors tindrien més difícil obtenir els diners que demanaven. De fet, els captors controlaven les trucades que feien les víctimes als seus cercles pròxims, fins i tot se sumaven a la conversa puntualment, per amenaçar-i advertir-los que la vida d'aquelles estava en perill.





Continuant amb les indagacions, els investigadors van constatar com els captors haurien pressionat a l'entorn de les víctimes perquè sol·licitessin un crèdit amb el qual saldar els comptes; en aquesta operació, es faria servir la nòmina de la segrestada i, com a aval, un immoble d'un familiar de l'home retingut. Els deutors respondrien a parts iguals al préstec.





Finalment, les àrdues gestions de la Policia van frustrar les intencions dels prestamistes, que van resultar detinguts, i van permetre localitzar i alliberar les víctimes, retingudes tres dies en un habitatge de barri de García Grana. Dels fets coneix el Jutjat d'Instrucció Número 11 de Màlaga.