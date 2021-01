Telefónica es dispara prop d'un 10% en borsa després de la venda de les torres de Telxius a American Tower

Les accions de Telefónica es disparaven aquest dimecres al voltant d'un 10% després d'anunciar la companyia que Telxius Telecom ha signat un acord amb American Tower Corporation (ATC) per a la venda de la seva divisió de torres de telecomunicacions a Europa i Llatinoamèrica per 7.700 milions d'euros .





En concret, els títols de l'operadora de telecomunicacions cotitzaven al voltant de les 10.00 hores en els 3,907 euros, fet que suposa un 8,56% més que els 3,599 euros en què va concloure la jornada borsària de dimarts.





D'aquesta manera, Telefónica liderava les pujades a l'IBEX-35 aquest dimecres i registrava els seus valors més elevats des de finals del mes de juliol de 2020, quan cotitzava al voltant dels quatre euros, valor que han arribat a fregar les seves accions aquest matí després de disparar- més d'un 10%.





Telxius Telecom, societat del Grup Telefónica participada minoritàriament per KKR i Pontegadea, ha signat un acord American Tower Corporation (ATC) per a la venda de la seva divisió de torres de telecomunicacions a Europa (Espanya i Alemanya) i a Llatinoamèrica (Brasil, Perú, Xile i Argentina) per un import de 7.700 milions d'euros, pagadors en efectiu.





En concret, l'acord estableix la venda d'aproximadament 30.722 emplaçaments de torres de telecomunicacions i comprèn dues transaccions separades i independents, d'una banda el negoci d'Europa i, d'una altra, el negoci de Llatinoamèrica.





Amb aquesta operació, la plusvàlua atribuïble a Telefónica ascendirà, aproximadament, a 3.500 milions d'euros. A més, un cop completada l'operació, el deute financer net de l'operadora es reduirà aproximadament en 4.600 milions d'euros i la ràtio de palanquejament (deute net sobre OIBDAaL) en aproximadament 0,3 vegades.





Telefónica remarca que, tenint en compte que el negoci de torres de Telxius va generar un OIBDAaL estimat durant els últims dotze mesos d'aproximadament 190 milions d'euros i considerant l'impacte total de les torres adquirides a Alemanya per Telxius al juny de 2020, el múltiple implícit sobre OIBDAaL proforma aconseguiria una xifra "rècord" de 30,5 vegades.





La companyia destaca que aquesta operació s'enquadra en l'estratègia del grup, que preveu, entre altres objectius, una política activa de gestió de cartera dels seus negocis i actius, basada en la creació de valor i accelerant, al mateix temps, la reducció de deute orgànica.