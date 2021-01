Pasqual Maragall compleix 80 anys envoltat de l'afecte dels seus

El carismàtic ex alcalde de Barcelona i ex president de la Generalitat, Pasqual Maragall, compleix aquest dimecres 80 anys envoltat de l'amor dels seus. Afectat pel cruel Alzheimer, els seus tres fills (Cristina, Guillem i Ayri) i néts intentaran visitar-lo per torns. Fa temps que no els reconeix ... però són receptors d'un afecte molt especial. Va perdre fa gairebé un any a la seva valenta dona, Diana Garrigosa, el seu principal suport fins el seu sentit adéu.





Des de la Fundació Pasqual Maragall, amb la seva filla Cristina al front amb gran implicació i determinació, expliquen que el dur confinament provocat per la tràgica emergència sanitària, ha complicat severament les condicions de la majoria de malalts d'Alzheimer. Física i emocionalment, segons els informes realitzats per l'entitat, els afecta i molt.





Reconeixen que Pasqual Maragall no vol estar sota cap concepte en solitari seguint als seus, quan pot, a tot arreu. Mentre, la seva filla Cristina s'ha convertit en una gran divulgadora de la cruel malaltia que els va canviar la vida.













No es cansen de recordar des de la Fundació que l'Alzheimer gairebé iguala el càncer com a malaltia que més preocupa els espanyols, tots dos per sobre fins i tot de l'maleït covid-19. Segons un estudi destinat a saber la percepció dels espanyols davant l'Alzheimer, dos de cada tres coneix algú amb aquesta malaltia, i el 28% dels casos és un familiar de primera línia. El 61%, de fet, reclama més recursos per a la investigació i demanen que el coronavirus no resti importància a altres malalties com aquesta.





Des de la Fundació Pasqual Maragall així ho demanen també. A l'exalcalde i expresident li afecta la cruel malaltia de l'oblit ... però el seu llegat romandrà per sempre, singularment en la memòria de la societat barcelonina i catalana. Va ser una figura clau perquè, a mitjans dels vuitanta de el segle passat, la capital catalana donés un salt cap endavant de 50 anys a nivell d'infraestructures, autoestima, influència, bellesa, poder i s'obrís definitivament a un mar de què, paradoxalment , estava d'esquena.





Així va ser gràcies als inoblidables Jocs Olímpics de 1992 ( "els millors de la història" segons va proclamar emocionadament el llavors president del COI, Joan Antoni Samaranch) que Maragall va impulsar decididament després que el seu predecessor a l'alcaldia de Barcelona, Narcís Serra i l'esmentat Samaranch, comencessin a dissenyar un somni ... que va acabar convertint-se en lluminosa realitat.