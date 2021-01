PSOE, PP i Vox tornen a vetar la investigació de Joan Carles I al Congrés

La Taula de Congrés ha vetat aquest dimecres amb els vots de PSOE, PP i Vox la comissió d'investigació sobre l'ús de targetes black per part de Joan Carles I impulsada per Unides Podem i sis partits, tot i que aquesta vegada la iniciativa comptava amb el vistiplau dels serveis jurídics de la Cambra.





Tal com va avançar aquest dimarts, el PSOE ha votat en contra de l'admissió a tràmit de la iniciativa auspiciada pel seu soci de govern, que ja no seguirà la seva tramitació malgrat que, per primera vegada, havia aconseguit l'aval dels lletrats de la institució.





Unides Podem, que comptava amb la signatura d'ERC, Bildu, Més País, Compromís, CUP i BNG, ja assumia que la investigació només podria afectar el presumpte ús de targetes opaques per part de Joan Carles I després de la seva abdicació al juny de 2014, donada la inviolabilitat de la titular de la Corona, però els representants de PSOE en la Taula han mantingut la seva tradicional posició i han unit els seus vots als de PP i Vox per no admetre la iniciativa.





Així les coses, la creació d'aquesta comissió d'investigació no podrà ser debatuda en el Ple de Congrés, com si acceptaven els lletrats de la Cambra.





Des del PSOE al·leguen que aquest assumpte ja aquesta sota investigació judicial al Tribunal Suprem i apunten, a més, que la jurisprudència de Tribunal Constitucional ve assenyalant que entre les funcions de el Parlament no hi ha el control de la Monarquia ni de la Prefectura de l'Estat. Per al Grup Socialista, la seva posició és coherent amb la doctrina de la Cambra.





JA van frenar ALTRA SOBRE ELS GAL





En tot cas, aquesta no és la primera vegada en aquesta legislatura que el grup majoritari actua en el sentit contrari al marcat pels serveis jurídics, els informes no són vinculants.





El passat mes de juny, per exemple, els socialistes van votar en contra de l'admissió per la Mesa d'una comissió d'investigació sobre la relació de l'expresident de Govern Felipe González amb els Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL), malgrat que aquesta comptava amb l'aval dels serveis jurídics.





Va ser una iniciativa impulsada per ERC, Junts, PNB, EH Bildu, la CUP i el BNG després de sortir a la llum uns documents de l'agència d'intel·ligència nord-americana CIA que vinculaven González amb la creació d'aquest grup terrorista protagonista de l'anomenada 'guerra bruta 'contra ETA.

En aquell moment, la portaveu de el Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, va admetre que els seus representants a la Mesa van vetar aquesta iniciativa per una "posició política" i no per motius reglamentaris.