Proclamació oficial de "presidenciables" al Barça ... i ¿ajornament electoral?

Compte enrere per a la proclamació oficial dels candidats a la presidència del Barça amb el gens clar horitzó d'una jornada electoral prevista el diumenge 24 de gener, pendent d'una decisiva cimera entre el club, el Procicat i la secretària general de l'Esport de la Generalitat. La negativa i preocupant evolució de la pandèmia, també a Catalunya, pot provocar un ajornament dels comicis.





Mentrestant, aquest dijous conclou el procés de validació de les signatures lliurades pels quatre pre-candidats que semblen haver accedit a la "propera ronda": Joan Laporta (va exhibir 10.2457), Víctor Font (4.713), Toni Freixa (2.822) i un Emili Rousaud (que ha comparat en les darreres hores a Laporta amb Donald Trump) que va presentar 2.510 suports ... molt poc per sobre dels 2.257 mínimament exigits.





El recompte de signatures que està executant la Junta Electoral ha estat durament criticat pel precandidat Font que ha denunciat que les mateixes s'estan validant sense adjuntar el número de soci. Per a Font que "el procés electoral sigui així en ple 2021 i s'obri la porta a una possible corrupció i compra-venda de signatures perjudica en gran manera a la institució blaugrana".









L'empresari vallesà, per cert, és partidari d'un ajornament electoral si l'actual deriva de la pandèmia impedeix que la massa social barcelonista voti amb normalitat. Laporta, per la seva banda, no vol ni sentir a parlar de la suspensió electoral de l'24-G per raons òbvies. Argumenta l'inquilí de la Llotja del Barça entre 2003 i 2010 que "el club no pot estar sense president perdent oportunitats d'or com el mercat futbolístic d'hivern sense aplicar, a més, el pla de xoc imprescindible per revertir la situació econòmica".





Segons l'opinió del "quart precandidat en discòrdia", Emili Rousaud, les eleccions a la presidència de l'Barça s'han de suspendre per "protegir la salut dels socis" que genera una mobilització massiva en què "la mitjana d'edat de la massa social és de 58 anys amb molts d'elles i ells amb més de 80 ".





En qüestió d'hores es dissiparan els dubtes. L'escenari d'un ajornament fins a finals de març pren cos.