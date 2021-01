Aquesta és la història de Sarah, la nena a la qual van acusar de bruixeria amb només quatre anys

La Jornada d'Infància Missionera 2021 se centra en l'ajuda que l'Església presta a països africans on hi ha menors que són abandonats i, fins i tot, amenaçats de mort, acusats de bruixeria principalment per patir una discapacitat.





Com a testimoni d'aquesta situació, les Obres Missionals Pontifícies (OMP) han presentat aquest dimarts davant els mitjans de comunicació un vídeo que explica la història de Sarah --i que es pot veure en el canal de Youtube de la OMP--, una nena expulsada de la seva família i la seva comunitat per no saber parlar amb quatre anys, una situació que el seu entorn veia com un senyal de bruixeria.









Va ser la germana Stan qui la va rescatar i la va portar a l' 'Llar de Natzaret' en Ynedi (a nord de Ghana), on ara, amb 12 anys, parla i estudia al costat d'altres menors rescatats en la seva mateixa situació.





La història l'ha relatat, també, la pròpia germana Stan als periodistes, al costat d'altres casos de nens que són abandonats o amenaçats de mort per tenir ferides en braços i cames o ser cecs i, fins i tot, germans bessons que són rebutjats pels seus pares al no saber aquests quin dels dos és el maligne.





"Nosaltres els alimentem i cuidem", ha assenyalat la religiosa que porta 10 anys al front de l' 'Llar de Natzaret', per indicar que també se'ls dóna una oportunitat de futur, ja que allà també reben educació. També, gràcia a aquesta congregació tenen moltes vegades accés a una sanitat que no tindrien si seguissin vivint amb les seves comunitats.





L'AJUDA DE L'ESGLÉSIA A LA INFÀNCIA





L'objectiu d'aquesta actuació de l'Església és que els menors sàpiguen que "tenen dret a viure" i que tenen "dignitat", ha explicat monsenyor Vincent Sowa, bisbe de Yendi. Segons la seva opinió, l'acollida que proporciona l'Església en aquest territori els suposa un entorn "on poden créixer" i "tenir esperança".





La història d'aquests nens serà el fill conductor de la jornada d'Infància Missionera que les OMP celebren aquest diumenge 17 de gener i que, segons ha explicat el seu director nacional, José María Calderón, vol posar en valor la tasca que la institució realitza per ajudar als menors,

adolescents i, fins i tot, a la maternitat.





En 2021, la jornada busca recordar l'ambient i família que Jesús va viure amb Maria i Josep a Natzaret, coincidint, a més, en l'any que el Papa Francesc vol dedicar a la figura de Sant Josep. És per això que, segons ha assenyalat Calderón, aquest any l'objectiu és recordar que l'Església és "família" i que sempre està amb els nens "en situació de desemparament, bé per motius de pobresa, per emigracions o per supersticions i problemes sociològics ".





En aquests casos, l'Església exerceix un paper de mare, de pare i de família, fent un acompanyament que sobrepassa el que hauria de ser l'habitual, que és l'acompanyament espiritual ", ha destacat el director nacional de les OMP, per a qui és important , a més, "conscienciar" als espanyols perquè no siguin "indiferents abans les necessitats materials i espirituals dels nens" d'altres països.





"LA GENT ÉS MOLT GENEROSA"





"No per haver de creuar una frontera aquests nens ens poden ser indiferents", ha insistit i, en aquest sentit, ha recordat que ajudar a aquests menors no els ajuda només a ells, sinó que els mateixos nens també "reporten moltes alegries" i ensenyen a la resta a "acceptar les contrarietats de la vida".





Preguntat per les aportacions rebudes durant 2020, Calderón ha assegurat que, tot i que no té encara xifres, "és l'any que més ha rebut la¡ direcció nacional". Aquesta situació, ha assenyalat, podria ser conseqüència de l'activació de l' 'bizum' per realitzar les donacions i de la "campanya espectacular" realitzada en xarxes socials.





Calderón ha reconegut que aquesta quantia superior s'ha registrat a la direcció nacional i, per tant, no sap si aquest augment ha repercutit també en les diòcesis.





El director nacional de les OMP ha mostrat, en tot cas, el seu "orgull" per l'equip amb el qual treballa pel "esforç" i "entusiasme" ja davant la situació de Covid viscuda al país, així com per la solidaritat de la gent que, davant "el confinament i les poques possibilitats d'anar a les esglésies" van aconseguir que "es notés el mínim possible". "La gent és molt generosa i molt sensible", ha conclòs.