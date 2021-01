VÍDEO: Detingut a Viladecans després d'una espectacular persecució policial

Aquest dimarts els veïns de la Rambla de Viladecans van ser testimonis d'una persecució policial que els va deixar moltes preguntes en l'aire sobre a què es van deure els tirs a l'aire del seu Policia Local en diversos punts de la ciutat.









L'incident ocorregut al centre de Viladecans es va iniciar al Polígon de Can Calderón on durant una ronda rutinària, segons informació de l'Ajuntament mateix, "una patrulla es va adonar que un home dormia dins d'un cotxe. A l'acostar-se a la mateixa per a preguntar-li per la seva situació i demanar-li la documentació, aquest es va despertar va donar l'aparença d'estar sota els efectes d'alguna droga, va arrencar el cotxe i va fugir dels agents a gran velocitat ".





Com a conseqüència d'això la patrulla va iniciar la persecució d'aquesta persona, que sembla ser és "veí de Sant Boi, marroquí però que portava documentació belga" i conduïa un "Nissan Qashqai d'alta gamma".





Vehicle Nissan Qashqai en el qual el detingut es va donar a la fuga.





Durant la persecució el vehicle fugat va protagonitzar tot tipus de "infraccions de trànsit" fins situar-se a l'altura de les Rambles de municipi. En aquest sentit "va fer cas omís als senyals de trànsit de les vies, per la seva gran velocitat hi va haver incidents on es van veure involucrats vianants, etcètera".





A l'alçada de la Rambla l'esperaven dues patrulles més de policia local que van aconseguir inicialment que el vehicle desistís en la seva fugida, però que va caure en sac trencat. Després reprendre la fugida de nou a gran velocitat i davant el perill vial clar un agent de la policia local, segons testimonis presencials, "va efectuar un tret a l'aire dissuasori" i la persecució continuo fins a la zona del Barri de Can Preciós.





Alli sembla ser que el fugat va patir un petit accident contra "elements que protegeixen de l'accés de vehicles al Parc de la Torre Roja i va fugir a peu". Uns metres després els agents van tornar a efectuar diversos trets més a l'aire i van detenir el veí de Sant Boi fugit.





Aquest va ser trasllat fins a les dependències policials dels Mossos, que el custodien, mentre la Policia Local de Viladecans efectua la investigació pertinent.





L'espectacular persecució i els tirs a l'aire dels agents locals van causar la lògica preocupació, por i pànic entre els veïns de centre de la ciutat que observaven atònits els fets. De fet alguns van gravar part de la persecució i posterior detenció d'aquest jove de 42 anys.





Després de la detenció se li van efectuar sengles proves d'alcoholèmia i drogues al detingut. Donant les proves de cocaïna positiu. Això explicaria en part segons fonts policials la "absurda reacció protagonitzada per aquest detingut, que sota els efectes d'aquesta droga, fugís de la patrulla policial".





La por es va apoderar dels veïns en aquesta persecució atès que un moment determinat els agents seguint el seu protocol d'actuació en aquests casos es van veure en l'obligació de fer "diversos trets dissuasoris a l'aire perquè es deteniera en la seva fugida".





La Policia Local s'està encarregant de les investigacions i paral·lelament els Mossos han obert una segona investigació per l'ús d'armes de foc dels agents de la policia municipal de Viladecans.





Durant aquesta persecució no va resultar ferit ni el detingut, ni cap agent o veí.





VIDEO ENREGISTRAT PELS VEÏNS DE LES RAMBLES DE VILADECANS