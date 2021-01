Tres infermeres han estat expedientades i acomiadades per "convidar" als seus familiars a vacunar-se en una residència

El secretari de Salut Pública de la Generalitat i director de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, ha explicat que l'ICS ha obert un expedient a tres professionals sanitaris que "van convidar" a familiars directes a la vacunació enfront del Covid -19 quan administraven dosis en una residència de persones amb discapacitat de les Terres de l'Ebre (Tarragona).













"És una notícia molt greu", ha lamentat Argimon aquest dimecres en roda de premsa al costat de la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, en què ha defensat que qualsevol situació d'aquest tipus serà sancionada.





A més d'obrir un expedient, el director de l'ICS ha concretat que s'ha apartat a aquests professionals sanitaris de la seva ocupació i ha insistit que quan es desplega la vacunació en un centre la prioritat és "intentar vacunar el màxim" dins de la residència.





Així mateix, Argimon ha subratllat que es tracta d'un "fet aïllat" i ha destacat que en cap moment representa la resta de treballadors que participen en la primera etapa de la campanya de vacunació a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre.





"Estic realment afectat per això", ha insistit el secretari de Salut Pública, que ha reivindicat el treball de les coordinadores dels 26 equips que es desplacen a les residències per a la vacunació així com de personal que estan doblant torns per administrar les dosis.





A l'ésser preguntat per si aquests familiars han rebut la vacuna, Argimon ha dit que no entrarà en detalls però ha precisat que en el supòsit que hagin rebut la primera dosi també se'ls administrarà la segona.





Sobre el nombre de familiars que van ser convidats a la vacunació, el secretari ha descartat donar més informació: "No vull explicar molt més".