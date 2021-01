Barcelona és la ciutat espanyola que va registrar més embussos a 2020

Barcelona va ser la ciutat espanyola que més embussos registrar el 2020, amb un 22% de congestió de trànsit, segons la desena edició del Traffic Index de TomTom, que analitza el trànsit a 416 ciutats de 57 països al voltant del món. El segueix Granada, on aquesta congestió s'eleva al 20%.









Per contra, Madrid va reduir el seu congestió de trànsit en vuit punts percentuals el 2020 enfront dels set punts de Barcelona. Santa Cruz de Tenerife (18%), València (17%) i Palma (16%) van ser les altres ciutats amb més embussos, mentre que Madrid va ocupar el desè lloc amb un 15%.





L'informe ressalta que la congestió de trànsit és el temps extra que un conductor trigarà a arribar al seu destí, comparat amb situacions en què no hi ha embussos. A més, posa com a exemple que un 53% de nivell de congestió en una determinada ciutat, vol dir que en un desplaçament de 30 minuts trigarem un 53% més en arribar que en situacions en què no hi ha embussos.





Les raons d'aquests descensos es troben a la pandèmia de la Covid-19, ja que, a causa dels confinaments i restriccions de mobilitat que es van produir a partir de març de 2020, els nivells del trànsit van baixar de forma abrupta, especialment durant els primers mesos, quan les mesures de contenció van ser més severes.









TomTom destaca que les dades de 2020 són notables perquè totes les ciutats han vist detinguda o reduïda la seva congestió, sent la primera vegada que passa això en els deu anys que porta realitzant aquest estudi. El descens va ser més acusat en les ciutats amb més volum de trànsit, com Madrid o Barcelona, però la reducció és generalitzada.





Un altre dels punts importants associats a aquest descens generalitzat del trànsit va ser la millora de les xifres de les hores punta, al matí ia la tarda, coincidint amb les hores de sortida i entrada als treballs.





Durant els mesos d'abril i maig, Barcelona va tenir descensos mínims del 82% del trànsit durant aquestes hores, però aquesta disminució ha tingut continuïtat en el temps i durant tot l'any la ciutat catalana ha tingut números significativament més baixos que en 2019. Això es s'ha traduït en una reducció de les hores perdudes pels barcelonins en hores punta, amb un total de 85 hores durant 2020, 43 hores menys que el 2019.





En el cas de Madrid, el descens d'hores perduda en hores punta és encara més acusat. Els habitants de la capital, que han vist una reducció de la seva mitjana de congestió en vuit punts, van perdre 69 hores en embussos en hores punta en 2020, 48 menys que el 2019.





EL NIVELL DE TRÀNSIT CAURE UN 19% A TOT EL MÓN PER LA PANDÈMIA





Segons el Traffic Index, el 2020 el nivell de congestió, que va caure un 19% a tot el món i un 26% en les hores punta, va retrocedir en 387 ciutats a diferència de 63 el 2019 i només va créixer en 13 a diferència de 239 a 2019.





A més, els embussos van caure de mitjana un 26% durant les hores punta a nivell mundial; a Europa va ser un 24%, a Amèrica del Nord un 40% i a Àsia només un 11%.





L'informe revela que Moscou (Rússia) va ser la ciutat que va experimentar més embussos a nivell mundial amb un 54% de congestió, seguida de Bombai (Índia) i Bogotà (Colòmbia) amb un 54% i 53%, respectivament.