Centres comercials i restauració reclamen un pla de xoc econòmic "urgent"

Uns 80 professionals de 18 entitats de sector de la restauració i els centres comercials s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar un pla de xoc econòmic "urgent" i protestar contra els nous tancaments a causa de la pandèmia de coronavirus .





El representant de les entitats, Gabriel Jené, ha demanat la reobertura de centres comercials així com de la resta d'activitat comercial dels caps de setmana, la restitució total de la restauració "sense limitacions horàries" i més consens i col·laboració amb el sector per decidir sobre les restriccions.





El sector també reclama l'ampliació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins a finals de 2021, la condonació de part dels crèdits ICO concedits i ajuts directes a fons perdut, ha dit, com en altres països europeus: "Se'ns exigeix de tot a canvi de res ", ha reivindicat Jené.





"Al centre de Barcelona, hi ha un 30% de comerços que no tornaran a obrir", ha exemplificat el portaveu, i ha afegit que hi ha molts comerços que no recuperaran les pèrdues de la campanya de el Black Friday, la de Nadal i la de rebaixes.









TANCAMENT EN PLENA CAMPANYA DE REBAIXES





També ha detallat que els divendres, dissabtes i fins i tot diumenges són dies clau en la facturació i "cada cap de setmana de tancament en plenes rebaixes el comerç perd entre el 30 i el 40% de les vendes.





Jené ha reclamat que s'acabi amb la discriminació dels centres comercials en plena campanya de rebaixes, llocs que, segons ha especificat, representen el 85% de les pimes d'aquest país.





La presidenta de Comerciants de Centres Comercials, Sonia Plaza, ha reivindicat que els centres comercials no són "focus de contagi" i que la campanya de rebaixes que no estan podent executar suposa, per a moltes botigues, el 15% dels ingressos de tot el any.





Plaza ha retret a l'administració que no els deixin obrir perquè "els han tancat sense cap criteri sanitari" i ha lamentat que els empresaris no poden seguir pagant tots els impostos sense activitat comercial i sense ajudes.





RESTAURACIÓ DELS CENTRES COMERCIALS

El director de l'Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha mostrat el seu suport a la restauració dels centres comercials, que no pateix el "tancament encobert de la restauració a la resta de la ciutat, sinó un tancament total".





Pallarols ha criticat a la Generalitat que, "amb una gestió desbordada, agreuja la situació decisió després de decisió" i ha lamentat que no abordi la crisi i negociï les restriccions amb el sector afectat.





MANIFEST CONJUNT

Els centres comercials han promogut un manifest conjunt en què 18 entitats de el comerç i la restauració de Catalunya han exposat les seves peticions per l'executiu català així com la seva "preocupació i indignació per la falta de planificació davant de la tercera onada".





Entre les entitats signants de l'manifest conjunt estan ABCcat, Aces, Amicca, Anceco, l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Cecot Comerç i Cedac.





També ho subscriuen Comerciants Centres Comercials, Comertia, Consell de Gremis, Eurelia, Foment Comerç, Gremi de Restauració de Barcelona, Gremi Hàbitat, Pimec Comerç i Retailcat.