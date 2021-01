El jutge del cas 'Neurona' manté imputat a Podem però arxiva la investigació sobre les obres de la nova seu

El jutge que investiga el presumpte finançament irregular de Podem en l'anomenat cas 'Neurona' ha decidit mantenir com a imputat al partit, seguint així el criteri de la Fiscalia de Madrid, però al mateix temps ha acordat el sobreseïment provisional de les indagacions sobre les obres de la nova seu de la formació 'estatge', una de les potes del cas i que se centrava en la diferència de preus entre el pressupost i l'execució.





El titular de Jutjat d'Instrucció Número 42, Juan José Escalonilla, ha rebutjat, en un acte del 12 de gener, les pretensions de Podem, que al novembre va presentar un nou escrit demanant que se li retirés la condició de investigat a l'estimar que després la ronda de declaracions havia quedat acreditat que "no hi ha indicis de finançament irregular" i, en qualsevol cas, que no procedeix la imputació per delicte electoral al tractar-se d'una persona jurídica.





La Fiscalia de Madrid, per la seva banda, ha reiterat en un informe de desembre els mateixos arguments que va exposar a l'octubre en relació a una petició similar de Podem, a l'afirmar que continua sense veure indicis que el partit cometés un presumpte delicte de finançament irregular per els contractes que va subscriure amb la consultora política Neurona per a les eleccions generals de 2019, si bé va insistir a jutge en mantenir-lo com investigat per considerar que és "més garantista".





En un altre acte datat aquest mateix dia, Escalonilla ha ordenat el sobreseïment provisional de les investigacions sobre les obres a la seu del carrer Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid. En aquest assumpte, s'investigava un presumpte delicte d'apropiació indeguda per la diferència entre els 649.000 euros pels quals es van licitar i els més de 1,3 milions d'euros pels quals es van adjudicar.





El jutge ha donat per tancat a aquest assumpte "no consta acreditat que es produís una distracció de diners destinats a l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat en el carrer Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, per a pagaments o obres alienes a les pròpies de aquesta rehabilitació ".





En aquest mateix acte, Escalonilla ha acordat igualment sobreseure la part de la investigació relativa a un presumpte delicte de revelació de secrets i vulneració de la intimitat ", pel suposat accés no autoritzat a l'ordinador de l'advocada de Podem Marta Flor i la sostracció de l' contingut del seu disc dur.





Referent a això, el jutge ha explicat que, "no havent-se interposat denúncia ni per aquesta lletrada ni pel partit polític Podem, procedeix acordar el sobreseïment provisional al faltar el requisit de procedibilitat de denúncia prèvia per part d'aquests perjudicats".





El jutjat madrileny ja va ordenar l'arxiu del cas en les parts relatives a l'anomenada 'caixa B' i als contractes electorals amb l'empresa ABD. La causa, però, continua oberta pel que fa a Neurona, on Escalonilla tracta de determinar si la consultora política va fer el treball per al qual va ser contractada o hi va haver un contracte simulat per desviar diners dels comptes de Podem.