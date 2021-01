La pujada epidemiològica va començar al pont de desembre: "Va ser un disbarat"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que els indicadors epidemiològics de la pandèmia de coronavirus han pujat un 2% de forma sostinguda des del pont de desembre: "Va ser un disbarat".













En roda de premsa aquest dimecres, Argimon ha celebrat que "el temut efecte" de les festes nadalenques no ha suposat un creixement exponencial dels indicadors epidemiològics, encara que segueixin creixent de forma sostinguda.





Ha vaticinat que si la pandèmia creix a aquest ritme s'arribarà a la mateixa situació que en "el punt àlgid de la segona onada", amb 30.000 infectats a la setmana.





Argimon ha advocat per mantenir les restriccions "uns dies més" perquè l'objectiu d'aquestes mesures impulsades pel Govern ha estat frenar la corba epidemiològica però no doblegar-la.





Així mateix, ha destacat que el nombre de pneumònies no ha crescut com a la primera i la segona onada i també que, "per primera vegada en 40 dies", les xifres de positius per test d'antígens ràpids de dimarts són millors que les de fa una setmana.