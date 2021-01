El Govern es reunirà divendres que ve amb la resta de partits per decidir si s'ajornen les eleccions

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha convocat per al divendres a les 12.00 hores la reunió de la taula de partits catalans per decidir si es posposen les eleccions catalanes convocades el 14 de febrer, han explicat fonts de la Conselleria.





La trobada serà de manera telemàtica i servirà per debatre si les eleccions es mantenen o es posposen per la situació de la pandèmia a Catalunya, tot i que la decisió definitiva li correspon a la Generalitat, que vol aconseguir el màxim consens amb els grups.





De moment, el Govern es decanta per ajornar les eleccions fins passada la Setmana Santa i diversos grups, com Cs, els comuns i la CUP també s'inclinen per posposar els comicis, mentre que el PSC és el que ha expressat amb més vehemència la seva voluntat que es mantinguin el 14 de febrer.





Fonts de la Generalitat asseguren que en cas de posposar "no tindria sentit celebrar-les quinze o vint dies després" perquè no s'espera que la situació sigui millor, així que no les preveuen abans de Setmana Santa.





Malgrat que no hi ha una data clara a l'horitzó, aquesta festivitat s'està tenint en compte a causa de que de nou seran dates en què es produirà un increment de la mobilitat que pot produir un increment dels infectats, així que, si es posposen, serà al menys un mes i mig després del dilluns de Pasqua, que cau el cinc d'abril.