Estudien desprogramar cirurgies a Lleida per l'augment de la pressió hospitalària

La gerent de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha assegurat aquest dimecres que a causa de l'augment dels casos de Covid-19 "penja d'un fil" poder mantenir la programació quirúrgica que hauria d'haver en aquestes dates a Lleida.













"Ens preocupa molt", ha afirmat Farreny en declaracions als mitjans al CAP Balàfia-Pardinyes de Lleida, en què ha precisat que una possible desprogramació d'intervencions obligaria a desprogramar cirurgies amb ingrés, que necessiten llits de crítics, llevat de les urgents , mentre que es mantindrien les que no requereixen ingrés hospitalari.





Segons ha explicat, en la primera setmana de desembre hi havia 378 casos entre les dues regions sanitàries i aquesta setmana hi ha 719, pel que si la tendència dels primers dies es consolida finalitzarà amb al voltant de 1.000.





"Això suposa que a nivell de pressió assistencial tindrem unes necessitats que compliquen l'atenció de totes les persones amb garanties", ha recalcat la gerent.





MOLTES CADENES INICIADES A LES BORGES BLANQUES





Divina Farreny ha assenyalat que en l'atenció primària augmenta la pressió pel major nombre de persones amb coronavirus, i que despunten alguns municipis com Les Borges Blanques, població en la qual ha dit que "hi ha moltes cadenes familiars iniciades".





Ha explicat que s'ha detectat que costa que es compleixin les quarentenes de persones que han estat en contacte amb positius i ha insistit que "el compliment de mesures d'aïllament i quarantena són vitals per intentar frenar aquests contactes i que no acabin impactant en la capacitat assistencial del sistema sanitari ".





Segons les seves dades, en els hospitals de la Plana hi ha 200 persones ingressades en centres hospitalaris públics i privats amb coronavirus, i en els del Pirineu de Lleida hi ha 22 ingressats més i són 13 les persones en UCI, un 79% de la capacitat dels cures intensives, als quals se sumen 25 persones a la planta de semicrítics, on la setmana passada hi havia 17.