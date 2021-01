Com afecten les baralles entre pares divorciats als nens?

El conflicte entre pares divorciats o separats augmenta el risc que els nens desenvolupin problemes de salut física i mental, davant el temor de sentir abandonats, segons una nova investigació que publiquen a la revista 'Child Development'.













El nou estudi, de l'Institut de Recerca i Educació per a l'Avanç de la Salut Infantil (REACH, per les sigles en anglès) de la Universitat Estatal d'Arizona (ASU), ha descobert que els nens tenen por de ser abandonats quan els seus pares divorciats o separats s'involucren en un conflicte. Preocupar-se per l'abandonament va predir futurs problemes de salut mental en els nens, apunten els investigadors.





"El conflicte és un factor estressant important per als nens, i el vincle entre l'exposició a conflictes interparentals i els problemes de salut mental en els nens està ben establert en tots els tipus de famílies: casades, cohabitants, separades i divorciades", recorda Karey O'Hara, professora assistent d'investigació de psicologia a ASU i primera autora de l'article.





"El conflicte entre pares divorciats o separats predir que els nens tenien por de ser abandonats per un o ambdós pares --assenyala--. Aquest sentiment es va associar amb problemes de salut mental en el futur, especialment per a aquells que tenien relacions sòlides amb els seus pares ".





Amb base en estudis que incloïen a nens de famílies amb pares casats que cohabiten, els investigadors sabien que els nens veuen el conflicte entre pares com una amenaça i sovint es pregunten si els seus pares es divorciaran.





Per comprendre com els nens amb pares divorciats o separats van interpretar el conflicte entre pares, els investigadors van enquestar a les famílies que participaven en el Programa Nous Començaments, preguntant a 559 menors (de 9 a 18 anys) sobre la seva exposició a l'

conflicte.





Les preguntes incloïen temes com si els seus pares barallaven davant d'ells, parlaven malament de l'altre pare o demanaven als nens que portessin missatges. Els nens exposats a conflictes entre pares tenien més probabilitats d'informar que els preocupava ser abandonats per un o ambdós pares.





"Quan els pares que estan casats o que viuen en parella s'involucren en un conflicte, el nen pot preocupar-se que els seus pares se separin --explica O'Hara--. Però els nens els pares estan divorciats o separats ja han vist la dissolució de la seva família. La idea que puguin ser abandonats pot ser poc probable, però no és il·lògica des de la seva perspectiva ".





La por a l'abandonament era persistent: l'exposició a el conflicte dels pares va predir la por a l'abandonament tres mesos després. I, la preocupació per l'abandó va predir problemes de salut mental, segons han informat els propis nens i els seus mestres, 10 mesos després.





A causa de que se sap que les relacions de qualitat entre pares i fills protegeixen els nens contra l'estrès, els investigadors esperaven que els nens que tenien relacions sòlides amb els seus pares experimentaran menys por a l'abandonament i als problemes de salut mental, però l'equip no va trobar un efecte amortidor general de la paternitat.





"Una relació sòlida entre pare i fill tenia un cost quan el conflicte entre els pares era alt --afegeix O'Hara--. Tenir una relació de criança d'alta qualitat protegeix, però és possible que la criança de qualitat per si sola no sigui suficient en el context d'alts nivells de conflicte entre pares divorciats".