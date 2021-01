Renzi trenca el Govern d'Itàlia després de la pugna amb Conte

L'ex-primer ministre d'Itàlia Matteo Renzi ha anunciat la renúncia de les dues ministres d'Itàlia Viva del govern de Giuseppe Conte, la qual cosa deixa en qüestió la supervivència de l'executiu, del qual també formen part el Moviment 5 Estrelles (M5S) i el Partit Democràtic (PD).

Després de setmanes d'especulacions i que s'hagi aprovat el Pla de recuperació econòmica, Renzi ha comparegut davant els mitjans de comunicació per confirmar que Itàlia Viva abandona el gabinet, la qual cosa implica la dimissió de dues ministres --Teresa Bellanova i Elena Bonetti-- i d'un secretari d'estat.





Renzi ha lamentat el resultat d'una crisi que "fa mesos que està oberta" i ha criticat que la política italiana s'ha convertit en un 'reality show'. Ara l'ex-primer ministre confia que el president d'Itàlia, Sergio Matarella, sigui capaç de gestionar el nou escenari.





Abans de la compareixença de Renzi, Conte ha anat al palau del Quirinal per trobar-se amb Mattarella, que li ha tornat a traslladar la necessitat de resoldre com més aviat possible qualsevol incertesa política, segons les fonts que han citat diversos mitjans.





Després de la reunió, el primer ministre ha admès que el Govern tan sols es pot sostenir "amb el suport de totes les forces de la coalició", tot i que ha declarat que treballa al costat de Renzi per evitar la ruptura definitiva. Conte esperava evitar una crisi que, en la seva opinió, "el país no entendrà".