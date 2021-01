A Espanya ja hi ha gairebé un centenar de casos de la soca britànica

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat aquest dimecres, després de la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) que a Espanya hi ha gairebé un centenar de casos de la soca britànica de coronavirus.













A més, Illa ha explicat que també hi ha "bastants centenars més" casos sospitosos a Espanya que estan per validar si són, o no, de la soca de Regne Unit, si bé ha al·ludit a la roda de premsa que aquest dijous va donar el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, per conèixer amb exactitud quantes persones s'han infectat per aquest cep a Espanya.





Dit això, el ministre ha avisat que no disposa de la dada facilitada per la Junta d'Andalusia que el 70 per cent dels nous casos de Covid-19 registrats en aquesta comunitat en els últims vuits dies són d'aquest cep. "Jo no conte amb aquesta dada", ha tancat Illa.