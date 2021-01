El Barça no paga a Hisenda un milió d'euros argumentant que cap Banc li auxilia

El FC Barcelona club ha El Futbol Club Barcelona ha aconseguit que l'Audiència Nacional li suspengui deutes amb Hisenda equivalents a un milió d'euros (1.013.886 euros), segons es desprèn d'un acte de el passat 31 de novembre a què ha pogut accedir el diari veu Pòpuli.

El club ha esgrimit la pandèmia, la seva situació econòmica i la negativa de la banca a actuar com a avalador perquè l'Audiència Nacional li suspengui deutes amb l'Agència Tributària.







Veu Pòpuli informa que l'Agència Tributària va ordenar al març de 2020 a l'entitat blaugrana el pagament d'aquesta suma total per "acords de liquidació dictats en concepte de Retencions / Ingressos a Compte, Impost sobre la renda de no residents, període gener de 2012 a juny de 2015, per import total de 580.859,72 euros (...) i contra els acords d'imposició de sanció, derivats dels mateixos i per import total de 433.027,27 euros ", segons es recull en l'acte acarat per aquest mitjà.

El Barça ha al·legat una sèrie de motius per frenar l'execució d'aquests deutes amb el fisc, entre els quals sobresurten l'impacte de la pandèmia en els comptes de al club, la seva delicada situació financera i la negativa dels bancs a actuar d'avaladors de la institució.

Segons recull la interlocutòria de la Sala del Contenciós de l'Audiència Nacional, el club blaugrana ha esgrimit: "La pandèmia de la covid-19 ha generat una reducció substancial dels ingressos, sent l'activitat que desenvolupa una de les activitats més afectades per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària; l'impacte financer que la crisi sanitària i econòmica ha suposat per als principals clubs de futbol, la situació financera que revela el balanç de data 31 de maig de 2020 la tresoreria positiva obeeix a l'endeutament de el club , el fons de maniobra de el club és negatiu, la concessió d'un ERTO de força major per part de la seva plantilla (528 treballadors) que va finalitzar el 20 d'agost de 2020, havent de fer-se càrrec dels seus sous i salaris; l'existència d'altres obligacions tributàries litigioses, i la denegació d'avalar els acords sancionadors per tres entitats bancàries amb què habitualment treballa, sense que fins al moment hagi pogut obtenir garantia, les cartes denegatòries s'acompanyen, i la presumpció d'innocència ". modus operandi

Aquests arguments evocats pel Barça s'assemblen als que li van permetre a l'octubre ajornar el pagament d'altres 22,7 milions deguts des de juny de 2020 a l'Agència Tributària per " 'retencions i ingressos a compte dels rendiments per Treball / Professional' de gener de 2012 a juny de 2015 ", va informar ia aquest mitjà.

Fonts properes a la patronal de clubs, La Lliga, van assegurar en el seu moment a aquest diari que aquest deute de 22,7 milions apareixia ja provisionada en els últims comptes presentades pels culers . Per tant, deien les mateixes fonts, el Barça no correria la mateixa sort ni el seu cas és comparable a el d'altres clubs que, per deutes amb el fisc, van acabar sent descendits de categoria.

A l'igual que en el cas dels 22,7 milions, l'Audiència ha donat dos mesos a l'entitat que presideix la gestora de Carles Tusquets perquè aconsegueixi alguna forma de garantia o aval bancari que pagarà en algun moment el deute d'un milió d'euros.

En 2019, s'havia convertit en l'equip que més facturava a nivell mundial (prop de mil milions anuals) a costa d'uns nivells de despesa que s'han revelat excessius davant d'una circumstància sobrevinguda com la covid .

El Barça va acabar la temporada 2019/2020 amb pèrdues de 97 milions i un deute superior als 800 milions malgrat comptar amb un ebitda de 100 milions.