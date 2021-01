El ministre de Justícia avisa la Generalitat que la llei electoral no preveu la suspensió d'eleccions

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha avisat aquest dijous que la suspensió de les eleccions no està contemplada en la llei electoral general, a l'ésser preguntat pel possible ajornament dels comicis a Catalunya. Ha demanat "molta cautela davant una falta de previsió legal".





"Suspendre la democràcia pot portar coses que no són bones per a la democràcia", ha alertat el ministre. Ha citat la Comissió de Venècia, que parla de democràcia, estat de dret i drets fonamentals.









El ministre ha assegurat que "si no queda més remei podria fer-se, però és una cosa molt molt delicada", creu que la resposta ha de ser proporcionada i que hi ha necessitat que hi hagi governs operatius i amb el 100% de les capacitats, i ha apuntat que el dret sempre té capacitats d'impugnació.





Camp ha dit que seria una mostra de normalitat que es celebressin i que "totes les circumstàncies no impedeixen la celebració de la democràcia", i ha afegit que seria una bona notícia que el president de la Generalitat pugui verificar que siguin el 14 de febrer.





Preguntat per si els presos independentistes podrien presentar-se a unes eleccions si són indultats i es retarden els comicis, Camp ha respost: "Sincerament, no crec que es puguin ajornar tant. És possible, però ho veig bastant difícil.