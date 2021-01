La unitat de semicrítics de Bellvitge aconsegueix que el 70% dels seus pacients Covid-19 no ingressin a l'UCI

El treball de la UCRI amb teràpies respiratòries no invasives ha estat bàsic per reduir l'impacte de la pandèmia en els pacients amb pneumònia greu.













A prop de l'70% dels pacients que van ser tractats en 2020 a la Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI) de l' Hospital Universitari de Bellvitge per pneumònia greu per Covid-19 no van necessitar ingressar a l'UCI.









La UCRI de Bellvitge va aconseguir el passat mes de desembre els 500 pacients de Covid atesos, amb una estada mitjana de 7 dies.









La UCRI tracta a pacients greus amb una situació d'insuficiència respiratòria aguda complexa, però que encara no han requerit intubació orotraqueal i ventilació mecànica, la qual cosa porta a l'ingrés a la Unitat de Cures Intensives. En la unitat respiratòria de semicrítics dels pacients són tractats amb ventilació no invasiva i oxigenoteràpia d'alt flux, que proporciona als el pacient un flux d'oxigen a través d'una cànula nasal.









Abans de la pandèmia, l'UCRI rebia anualment una mitjana de 100 pacients amb necessitats de suport de ventilació no invasiva, amb un perfil clínic diferent (principalment pacients respiratoris crònics aguts). La pandèmia ha suposat un canvi en el perfil de l'pacient i un augment considerable de l'activitat en la unitat.





Com destaca la Dra. Salut Sants, cap de Departament de Pneumologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, "molts pacients aconsegueixen superar la fase ascendent de la insuficiència respiratòria a causa de la pneumònia COVID amb nosaltres, el que facilita el maneig dels llits de l'UCI . Aquests 500 pacients demostren el paper fonamental de les teràpies no invasives i la UCRI al llarg de la pandèmia ".









A principis d'any, abans que esclatés el virus, l'UCRI de l'Hospital de Bellvitge tenia 4 llits. Per tal de respondre a l'emergència sanitària en els pics més greus de la pandèmia van arribar a ser 72. Actualment, la unitat de semicrítics respiratoris compta amb prop de vint llits per atendre el volum de pacients amb l'escenari actual de la pandèmia, amb flexibilitat per adaptar-se a les necessitats.





"Aquesta extraordinària resposta ha estat possible gràcies a el compromís dels professionals de la pneumologia, la infermeria i fisioteràpia i la reacció en temps real de la direcció hospitalària per adaptar-se als diferents escenaris", destaca la Dra. Sants.





La UCRI de l'Hospital de Bellvitge també ha exercit un paper fonamental com a referència per al treball en xarxa amb hospitals comarcals que no compten amb estructures d'atenció per als semicrítics respiratoris. En aquest sentit, la unitat ha atès a un alt nombre de pacients dels hospitals de Viladecans i Martorell, entre altres.





En aquesta línia, la Dra. Mònica Ruiz, cap de Medicina Interna de l'Hospital de Viladecans, considera que l'articulació de protocols per permetre el drenatge de pacients d'un centre a un altre i la comunicació fluïda amb l'Hospital de Bellvitge han estat fonamentals "per a garantir la continuïtat de l'atenció. Hem treballat com un veritable equip i això ha permès un drenatge àgil dels pacients i, d'aquesta manera, la possibilitat d'oferir teràpies no invasives amb la major precocitat possible, intentant en tot moment l'estabilització de l'pacient sense haver d'entrar en les unitats de cures intensives ".





El contacte personal és essencial en aquest treball en xarxa, i els equips de l'Hospital de Viladecans i Bellvitge es reuneixen a l'mínim un cop a la setmana per videoconferència per gestionar diferents temes i altres aspectes organitzatius.