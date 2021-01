Les presons catalanes proposen de nou concedir el tercer grau a tots els presos de l'1-O

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) i Puig de les Basses (Girona) han proposat de nou classificar en tercer grau als nou presos del 1-O Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.





Ho ha explicat aquest dijous el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, Armand Calderó.





La classificació penitenciària de cada pres es revisa cada sis mesos, i al juliol les juntes de tractament de les presons ja van proposar aquest grau de semillibertat per a tots els presos de l'1-O: el Tribunal Suprem (TS) el va tombar al desembre per als nou a l'considerar-ho una mesura prematura, i la majoria (excepte Forcadell i Bassa) no van arribar a fer servir el tercer grau ja que va quedar en suspens després dels recursos que va presentar la Fiscalia.