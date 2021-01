La Fiscalia de Barcelona arxiva les denúncies per la seguretat Covid-19 en Rodalies

La Fiscalia de Barcelona va obrir al novembre una investigació sobre la gestió dels trens de rodalies (Rodalies) a Barcelona, a causa de les aglomeracions que impedeixen mantenir les mesures de distància obligatòries enfront del Covid-19 després d'una dencunia del col·lectiu Xnet contra Renfe, Adif i la Generalitat, com a responsables de l'amuntegament en el transport públic.





















La denúncia recollia les queixes dels usuaris de l'servei i les dures restriccions imposades per la Generalitat a Catalunya per frenar la segona onada de contagis, i que han implicat tancar la restauració, la cultura, l'esport i bona part de el comerç davant el Covid- 19.





Aquest dijous s'ha conegut que la pròpia Fiscalia ha arxivat totes les denúncies atès que Renfe ha implementat nombroses mesures de seguretat Covid-19.





En aquest sentit l'operadora de Rodalies ha propiciat:









1. L'adaptació de l'oferta durant l'estat d'alarma. Actualment, tot i el descens de la demanda en el transport públic, que durant aquesta ronda el 50%, Rodalies de Catalunya segueix oferint el 100% de l'servei en dies laborables, tant en capacitat com en freqüències, tal com les autoritats s'ho han exigit.



2. Mesures especials de neteja. S'intensifica la neteja i la desinfecció de tots els trens. Aquest procediment se suma als que ja es realitzen habitualment de neteja i desinfecció de tots els elements amb més risc de transmissió com son els passamans, polsadors d'obertura i tancament de portes d'accés, banys i neteja desinfectant de cabines de conducció, i reposició d'elements sanitaris, entre d'altres.



3. Campanyes informatives. Missatges de megafonia en trens i estacions, pantalles i màquines autovenda sobre l'ús correcte de la mascareta obligatòria, evitar la interacció social dins dels vagons dels trens i activitats que comportin treure la mascareta com menjar o beure.



4. Actuacions en accessos i vestíbuls en estacioni s. Senyalització sobre el paviment per distribuir el moviment dels viatgers tant als vestíbuls com a les barreres tarifàries. Encaminament d'entrada (verd) i de sortida (vermell). A més d'instal·lació de dispensadors d'hidrogel a totes les estacions i implementació d'una prova pilot control d'accessos a l'estació de Plaça de Catalunya.



5. Actuacions en punts de venda. Instal·lació de mampares de protecció entre el client i el personal i informació sobre les recomanacions i l'ús obligatori de la mascareta als usuaris de Rodalies.





6. R efuerzo de personal de seguretat a les estacions davant possible augment d'incidents per incompliment.



7. Certificació AENOR. Renfe ha obtingut el certificat AENOR enfront de l'COVID-19 per al transport de viatgers, un cop avaluats els protocols implantats per l'operadora en els seus serveis públics de Rodalies de Catalunya.



Els protocols de Renfe que ha certificat AENOR, mitjançant exhaustives avaluacions tant presencials com documentals, contemplen tots els moments en què un viatger entra en contacte amb els serveis de la companyia abans, durant i un cop finalitza el seu viatge que inclouen processos tant la distribució de els passatgers, la neteja i desinfecció de l'interior dels trens, així com les mesures de protecció de viatgers i empleats que hi intervenen, entre d'altres.





En aquest sentit, s'ha constatat que els protocols anti-COVID establerts per Renfe estan en línia amb els desenvolupats per AENOR, tenint en compte les recomanacions i requisits de diferents organismes nacionals i internacionals, així com altres documents de referència i casos d'èxit.





El procés de certificació AENOR davant el contagi de COVID-19 s'enquadra en el marc de el programa Objectiu Tren Segur dissenyat per Renfe, per garantir que els seus serveis són operats amb les majors garanties higienicosanitàries.





Durant tota la pandèmia tant els experts com les autoritats sanitàries confirmen que el transport públic, amb totes les mesures que s'han establert, no és un focus de contagi de la COVID-19.