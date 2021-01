Colau es queixa que el conseller Tremosa no li agafa el telèfon i el conseller li recorda que ja li va contestar per carta

Tremosa respon que sí va respondre la seva carta i diu que no percep un increment de queixes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous que el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, no contesta les seves trucades per abordar els talls de subministraments que afecten diferents barris de la ciutat ia altres municipis arran de l'temporal.





Ho ha dit en una entrevista de La Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha explicat que "ha estat trucant a l'conseller Tremosa des de dilluns i no he obtingut resposta" per traslladar-li la situació que es viu a la ciutat.





"Em sembla increïble que en plena onada de fred i amb talls de subministrament en molts municipis no em doni cap resposta i no ens reunim", i ha recordat que depèn de la conselleria la competència específica de planificar i supervisar la xarxa elèctrica de Catalunya.





RESPOSTA DE TREMOSA



En un missatge al Twitter recollit per Europa Press, Tremosa ha contestat a l'alcaldessa que fa dos dies li envio una resposta a la carta que aquesta li va enviar dilluns: "La faig públic per sortir a el pas dels que diuen que no he respost a la teva carta ".

















En aquesta missiva, el conseller assegurava que no els constava que l'Ajuntament de Barcelona "hagués entrat cap documentació posant de manifest la relació d'incidències que s'havien produït".





Tremosa també afirmava que no s'havia percebut un increment de queixes per part de la ciutadania, i afegia que era "indispensable disposar d'aquesta informació, concreta i contrastable, per poder prendre les mesures oportunes" contra Endesa.





La ministra MONTERO discrepo DE LES AFIRMACIONS DE COLAU





Durant la roda de premsa del primer Consell de Ministres d'aquest any la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, Maria Jesús Montero, ha agraït novament a la ciutadania "la seva generositat i solidaritat davant el temporal Filomena".









A preguntes Catalunyapress l a ministra Montero va assegurar que "fins a països on estan més acostumats a una climatologia més adversa tenen dificultats en el proveïment dels subministraments bàsics, aigua, llum i gas. El nostre país està menys preparat per a condicions climatològiques adverses però encara així els serveis i les empreses subministradores han reaccionat com molta celeritat i professionalitat ".





No va voler polemitzar la portaveu de govern sobre les declaracions públiques efectuades aquest mateix dimarts per l'alcaldessa, Ada Colau ni entrar a valorar les paraules d'el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, qui ha carregat durament sobre Endesa en una roda de premsa, mentre l'empresa ha negat les afirmacions de l'consistori barceloní sobre inversions i manteniment de les instal·lacions electricas no només a Barcelona sinó a tot Catalunya.