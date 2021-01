La Terra podria arribar a un punt d'inflexió climàtic en dues dècades

La capacitat de les plantes per absorbir un terç de les emissions de CO2 d'origen humà a través de les plantes pot reduir a la meitat en dues dècades al ritme actual d'escalfament.





Utilitzant més de dues dècades de dades de torres de mesurament en tots els biomes importants de món, un equip de científics ha identificat un punt crític d'inflexió de temperatura més enllà del qual la capacitat de les plantes per capturar i emmagatzemar carboni atmosfèric, un efecte acumulatiu conegut com el "embornal de carboni terrestre" disminueix a mesura que les temperatures continuen augmentant. Les troballes es publiquen a Science Advances.





La biosfera terrestre --la activitat de les plantes terrestres i els microbis de terra-- realitza gran part de la "respiració" de la Terra, intercanviant diòxid de carboni i oxigen. Els ecosistemes de tot el món extreuen diòxid de carboni a través de la fotosíntesi i l'alliberen a l'atmosfera a través de la respiració de microbis i plantes. Durant les últimes dècades, la biosfera generalment ha absorbit més carboni de què ha alliberat, el que mitiga el canvi climàtic.





Però a mesura que les temperatures rècord continuen estenent-se per tot el món, és possible que això no continuï; Els investigadors de NAU (North Arizona University), Centre de Recerca Climàtica Woodwell i la Universitat de Waikato han detectat un llindar de temperatura més enllà del qual l'absorció de carboni de les plantes s'alenteix i l'alliberament de carboni s'accelera.





L'autora principal, Katharyn Duffy, investigadora postdoctoral a NAU, va notar fortes disminucions en la fotosíntesi per sobre d'aquest llindar de temperatura en gairebé tots els biomes del món, fins i tot després d'eliminar altres efectes com l'aigua i la llum solar.





"La Terra té una febre en constant creixement i, a l'igual que el cos humà, sabem que cada procés biològic té un rang de temperatures en les que s'exerceix de manera òptima i per sobre de les quals la funció es deteriora", va dir Duffy en un comunicat. "Llavors, volíem preguntar, quant poden suportar les plantes?"





Aquest estudi és el primer a detectar un llindar de temperatura per a la fotosíntesi a partir de dades d'observació a escala global. Si bé els llindars de temperatura per a la fotosíntesi i la respiració s'han estudiat al laboratori, les dades de FLUXNET brinden una finestra al que els ecosistemes de la Terra estan experimentant realment i com estan responent.





"Sabem que la temperatura òptima per als humans es troba al voltant de 37 graus Celsius, però nosaltres en la comunitat científica no sabíem quins eren aquests òptims per a la biosfera terrestre", va dir Duffy.





Es va associar amb investigadors de Woodwell Climate i la Universitat de Waikato, que recentment van desenvolupar un nou enfocament per respondre a aquesta pregunta: la Teoria de la taxa macromolecular (MMRT). Amb la seva base en els principis de la termodinàmica, MMRT va permetre als investigadors generar corbes de temperatura per a cada bioma important i el món.





Els resultats van ser alarmants. Els investigadors van trobar que els "pics" de temperatura per a l'absorció de carboni --18 graus C per a les plantes C3 més esteses i 28 graus C per a les plantes C4-- ja s'estan superant en la naturalesa, però no van veure cap control de temperatura a la respiració. Això vol dir que en molts biomes, l'escalfament continu farà que la fotosíntesi disminueixi mentre que les taxes de respiració augmenten exponencialment, inclinant l'equilibri dels ecosistemes des de l'embornal de carboni fins a la font de carboni i accelerant el canvi climàtic.





"Els diferents tipus de plantes varien en els detalls de les seves respostes de temperatura, però totes mostren disminucions en la fotosíntesi quan fa massa calor", va dir el coautor de NAU, George Koch.





En aquest moment, menys del 10 per cent de la biosfera terrestre experimenta temperatures més enllà d'aquest màxim fotosintètic. Però a la taxa actual d'emissions, fins a la meitat de la biosfera terrestre podria experimentar temperatures més enllà d'aquest llindar de productivitat per a mitjans de segle, i alguns dels biomes més rics en carboni de l'món, incloses les selves tropicals de l'Amazones i el sud-est asiàtic i el Taiga a Rússia i Canadà, serà dels primers a arribar a aquest punt d'inflexió.





"El més sorprenent que va mostrar la nostra anàlisi és que la temperatura òptima per a la fotosíntesi en tots els ecosistemes era molt baixa", va dir Vic Arcus, biòleg de la Universitat de Waikato i coautor de l'estudi. "Combinat amb l'augment de la taxa de respiració de l'ecosistema a través de les temperatures que observem, els nostres troballes suggereixen que qualsevol augment de temperatura per sobre dels 18 graus Celsius és potencialment perjudicial per al embornal de carboni terrestre. Sense frenar l'escalfament per romandre en o per sota dels nivells establerts en l'acord de l'clima de París, el embornal de carboni de la Terra no continuarà compensant les nostres emissions i no ens donarà temps ".