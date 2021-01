Fumar augmenta el risc d'hemorràgia al cervell

Els adults que fumen o que estan genèticament predisposats a tenir comportaments per a fumadors tenen més probabilitats de patir un tipus greu d'accident cerebrovascular anomenat hemorràgia subaracnoïdal (HSA, per les sigles en anglès), segons una nova investigació publicada a 'Stroke', una revista de l'Associació Americana d'Accidents cerebrovasculars.













La HSA és un tipus d'ictus que ocorre quan un vas sanguini a la superfície del cervell es trenca i sagna en l'espai entre el cervell i el crani. Afecta principalment als adults de mitjana edat i té altes taxes de complicacions i mort.





"Estudis anteriors han demostrat que fumar s'associa amb més riscos d'HSA, encara que no ha quedat clar si fumar o una altra condició confusa com la pressió arterial alta va ser la causa de l'accident cerebrovascular. No s'ha establert prèviament una relació causal definitiva entre el fumar i el risc d'HSA com ha passat amb altres tipus d'accidents cerebrovasculars ", explica l'autor principal de l'estudi, Guido Falcone, professor assistent de Neurologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Yale a New Haven, Connecticut (Estats Units).





Per determinar si hi ha un efecte causal entre el tabaquisme i la HSA, els investigadors van analitzar les dades genètiques de 408.609 persones del Biobanc del Regne Unit, amb edats compreses entre 40 i 69 anys en el moment del reclutament (2006-2010). La incidència de la HSA es va recollir al llarg de l'estudi, amb un total de 904 HSA a la fi de la mateixa. Els investigadors van desenvolupar un sistema de puntuació del risc genètic que incloïa marcadors genètics associats amb el risc de fumar i van rastrejar les dades sobre el comportament dels fumadors, que es van recollir en el moment de reclutar cada participant.





Els investigadors van trobar que la relació entre fumar i el risc d'HSA semblava ser lineal: aquells que fumaven de mig paquet a 20 paquets de cigarrets a l'any tenien un 27 per cent més de risc; a més, els que fumaven més de 40 paquets de cigarrets a l'any tenien gairebé tres vegades més risc de patir HSA que aquells que no fumaven i les persones que estaven genèticament predisposades a fumar tenien un risc un 63 per cent més gran de patir HSA.





"Els nostres resultats justifiquen que futurs estudis es centrin en avaluar si la informació sobre les variants genètiques que condueixen al tabaquisme pot utilitzar-se per identificar millor a les persones amb alt risc de patir un d'aquests tipus d'hemorràgies cerebrals. Aquestes poblacions objectiu podrien beneficiar d'intervencions de diagnòstic agressives que podrien conduir a la identificació primerenca dels aneurismes que causen aquest greu tipus d'accident cerebrovascular sagnant ", detalla un altre dels responsables d'aquesta investigació, Julian N. Acosta.





Els investigadors diuen que encara que les seves troballes suggereixen un efecte més pronunciat i perjudicial de l'tabac en dones i adults amb hipertensió, creuen que calen estudis més amplis per confirmar aquests resultats. La seva anàlisi també es veu limitat pel tipus de dades utilitzats en el Biobanc del Regne Unit que, com tots els grans recursos d'informació, es basen en codis de tractament estandarditzats de les taules mèdiques, mentre que els estudis més petits es centren en registres de salut més detallats i informació per a cada individu.