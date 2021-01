Casado proposa un fons de 50.000 milions d'ajuda a empreses per a "rescatar" a l'economia productiva

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que cal injectar liquiditat a les empreses "perquè puguin subsistir" i ha proposat crear un fons de 50.000 milions que el Grup Popular materialitzarà en una iniciativa al Congrés, en línia amb el que estan fent "altres països europeus".









Casado, que s'ha reunit amb el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha subratllat que el pla de xoc econòmic que, al seu parer, necessita Espanya ha d'incloure la baixada d'impostos i l'extensió dels ERTO fins que acabi l'estat d'alarma.





"Cal fer aquest pla de xoc ja, de competitivitat i de rescat a l'economia productiva", ha abundat, per avisar el Govern que cal actuar i evitar que un nou "aturada econòmica" faci "molt mal a l'Estat del Benestar" .





OFEREIX A SÁNCHEZ TREBALLAR "CONJUNTAMENT" COM ALTRES PAÏSOS





Casado ha defensat el pla de xoc econòmic del PP i ha assenyalat que el PP ja va presentar públicament al març aquesta "proposta alternativa". "Seria molt positiu fer-la conjuntament amb el Govern perquè és el que estan fent els països del nostre entorn", ha manifestat, per al·ludir a les previsions de caiguda que recullen organismes internacionals i com les previsions de recuperació per a 2021 "s'estan refredant".





Després d'indicar que aquest escenari planteja "el pesar" que les xifres d'ocupació "potser no es recuperen a curt termini", ha ressaltat que a Espanya "ja hi ha més de cinc milions d'espanyols que volen treballar i no poden" i hi ha "un milió d'autònoms en el ràfec".





Per això, ha insistit que "cal un pla de xoc econòmic" i ha qualificat de "encertat" el que ha enviat la patronal catalana Foment del Treball al president de Govern, ja que, segons ha dit, "coincideix molt" amb el que planteja el PP.





LES MESURES QUE PLANTEJA EL PP





Casado ha assenyalat que cal "augmentar la liquiditat", però no amb crèdits sinó injectant "directament a les empreses que són viables i estan en un greu aturada econòmica els recursos perquè puguin subsistir". Es tracta, ha prosseguit, que no acomiadin a treballadors i l'Estat "no hagi d'afrontar les prestacions per desocupació i la caiguda en la recaptació".





"Foment parla de 50.000 milions d'euros en un fons amb el qual es pogués ajudar a aquestes empreses i nosaltres ja diem que anem a registrar al Congrés. És un fons, no de crèdits ni avals de l'ICO, sinó d'injecció directa que és el que està passant en països com Alemanya ", ha puntualitzat.





En segon lloc, Casado ha defensat mesures en el mercat laboral per "estendre els ERTO fins a la fi de l'estat d'alarma". "Es parla des de fa molt de temps i el que demanem és que es faci en l'últim moment", ha recalcat, per avisar que hi ha empreses que necessiten tenir aquesta "certesa" per la seva "planificació" i "poder aguantar".





El líder del PP ha reclamat també un pla de xoc fiscal perquè "cal baixar impostos". En aquest punt, ha demanat a Govern que "deixi la demagògia" sobre que cal "pagar prestacions socials i recaptar". "Però si tanquen no paguen cap impost, de manera que preferim que paguin menys impostos però que paguin alguna cosa", ha afegit, per afegir que aquesta línia d'actuació "lògica" l'està seguint Regne Unit, França o Alemanya.





De fet, Casado ha assenyalat que França "fins i tot ha demanat incloure la baixada d'impostos en els fons de reconstrucció europeu" i ha subratllat que aquesta és una idea que el PP també va proposar a Pedro Sánchez.





"Cal fer aquest pla de xoc ja, de competitivitat i de rescat a l'economia productiva", ha abundat, per afegir que cal actuar perquè l'economia "no torni a tancar-se dràsticament" i es produeixi "molt aturada econòmica" que faci "molt mal a l'Estat del Benestar".





A més, ha aprofitat per criticar que, en un moment en què s'estan produint pujades de la llum i el gas, el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem "no faci res pels més vulnerables". "El PP seguirà donant alternatives i propostes de canvis des de l'oposició", ha asseverat.





CASADO NO FA MENCIÓ A L'EVENTUAL AJORNAMENT DE LES ELECCIONS





Casado ha realitzat aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, per conèixer "de primera mà la realitat del comerç, indústria i sectors productius a Catalunya" després d'un any "complicat". A més, ha recordat que aquests últims anys "lamentablement moltes empreses" han canviat de seu social "per circumstàncies polítiques".





La vigília que el Govern i els partits decideixin si hi haurà o no ajornament de la data de les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer, Casado no ha fet cap esment a aquest assumpte i li ha deixat el protagonisme al candidat del PPC, Alejandro Fernández, que ha assenyalat que aquest divendres acudiran a la reunió de la taula de partits sense haver pres "una decisió" sobre la posició del PP.





"No tenim a dia d'avui tota la informació sobre de la taula i per a nosaltres el més important no és una qüestió electoral. En cadascuna de les reunions hem situat com sempre com a prioritat la salut de la ciutadania i els drets civils, en aquest cas el dret a vot de tota la ciutadania ", ha postil·lat, per insistir que veu" imprescindible "tenir tota la informació sobre de la taula" per poder decidir ".