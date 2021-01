El Centre Cultural de Terrassa presenta la seva 38a temporada de dansa

La temporada de dansa que té lloc des de fa 37 anys al Centre Cultural de Terrassa i patrocina el BBVA continua la seva singladura malgrat les enormes dificultats originades per la pandèmia, que ha obligat a ajornar espectacles, canviar dates i reduir aforaments. De tot això es va donar compte detallat en una roda de premsa de presentació que es va desenvolupar telemàticament amb participació dels responsables de la Fundació i de l'Ajuntament egarenc.













Obrirà la 38a edició una versió Rodolfo Castellanos del clàssic "Trencanous" de Petipá a càrrec dels ballarins del PAR o programa d'alt rendiment en dansa que està dedicat a ballarins de 15 a 22 anys que volen preparar-se per a la vida professional. Es desenvolupa en 40 hores setmanals aprofitant les instal·lacions de Centre Cultural i d'aquesta manera els alumnes poden a més mantenir relació amb les diverses companyies que van intervenint en la temporada. Aquest espectacle inaugural ha hagut d'ajornar al registrar-se al elenc un cas de covid-19, circumstància que va obligar a interrompre els assajos, realitzar aïllaments i fer proves de pcr. Finalitzat aquest període, les funcions tindran lloc els dies 29, 30 i 31 de gener.





Seguiran després les actuacions del Ballet Nacional d'Espanya amb un programa dissenyat per Rubén Olmo (12, 13, i 14 de febrer), companyia LA MOV de Saragossa amb "Tempus fugit" (27 de febrer), Ballet Estatal de Rússia amb "Giselle "(6 i 7 de març)," Metamorphosis Dance "amb" Converses a les fosques / Elkarrizketa Ilunak "(20 de març), una Gala d'homenatge a Alicia Alonso del Ballet Nacional de Cuba (10 abril), la segona actuació de Parell en Dansa amb "Coppelia" (18 abril), Jivoy Dance Company amb coreografies de Txaikovski i Petipá (25 abril), 4ª Gala Internacional de Ballarins catalans (16 maig), companyia d'Antonio Márquez amb "Medea" (22 i 23 de maig ), Gala final de Parell en Dansa (16 de juliol), "Habemus corpus" amb "Amnea" (4 setembre), MM Contemporary Dance Company amb "Schubert 's Frame" si "Gershwin Suite" (25 setembre), Balleto del Sud amb "Carmen" (9 i 10 octubre), solistes i ballarins principals de New York City Ballet (23 i 24 d'octubre), Parell en Dansa amb "Glòria" de Vivaldi i "Pal·ladi" de Jenkins (6 i 7 novembre), Agnés Letestu i Vicent Chaillet amb "La Jazer d'Alienor" (13 novembre), Ailey II (27 i 28 de novembre), Acosta danza (3 i 4 desembre) i Ballet Estatal de Geòrgia amb diverses peces clàssiques i neoclàssiques (18 desembre).









Un ambiciós programa -el més llarg de dansa en tota la història del Centre Cultural- amb un total de vint espectacles que, no obstant això, tal com va advertir el director de la temporada, Adrià Fornés, pot patir variacions en funció de les limitacions de desplaçament que imposin les actuals circumstàncies. Fornés ha informat a més que fins al mes de juny estarà vigent la limitació d'aforament al 50% de la capacitat de teatre d'acord amb el que disposen les autoritats i es va manifestar satisfet de la fidelitat demostrada pels espectadors ja que quan hi va haver d'ajornar algunes de les funcions previstes en la passada temporada, la majoria va voler conservar les seves entrades. Malgrat això, el nivell mitjà d'ocupació va ser, tot i tenir en compte l'esmentada limitació d'aforament, d'un 84%.