Iberdrola i Total s'uneixen per licitar pel parc eòlic marí Thor, a Dinamarca

Iberdrola, líder energètic global i un dels majors productors d'energia eòlica del món, s'ha unit Total, companyia energètica amb àmplia experiència offshore al mar del Nord danès, per desenvolupar un parc eòlic marí a Dinamarca.





Les dues companyies han constituït una societat conjunta al 50%, preseleccionada per l'Agència Danesa de l'Energia per a participar en la licitació de parc eòlic marí Thor, al mar del Nord. Thor es convertirà en un dels majors complexos offshore del món, amb una capacitat d'entre 800 i 1.000 megawatts (MW).













"El desenvolupament continuat d'energia eòlica marina és vital per aconseguir un món descarbonitzat i Thor serà un projecte de gran rellevància per a la transició energètica de Dinamarca. Com a líder mundial en eòlica marina, amb grans projectes que ja operen al mar del Nord i al mar Bàltic, esperem aportar la nostra experiència a aquesta nova i apassionant aliança ", ha apuntat Jonathan Cole, director global d'eòlica marina d'Iberdrola.





"Total té una forta ambició per ser neutra en carboni el 2050 i tenir un paper important en la transició energètica a Europa. La nostra participació en la licitació de Thor està en línia amb aquesta ambició i dóna suport el nostre desig de donar suport a la transició energètica a Dinamarca, basats en més de mig segle d'experiència operativa en alta mar com a soci energètic fiable per al país ", va explicar Martin Rune Pedersen , director de Total a Dinamarca.





L'aliança està preparant una oferta competitiva per al projecte, l'adjudicació per part de l'Agència Danesa d'Energia està prevista per a finals de 2021.