La dècada 2011-2020 ha estat la més calorosa mai registrada

L'any 2020 ha estat una de les tres anualitats més càlides en el conjunt del planeta des que hi ha registres, tot i que l'exercici va estar marcat per la influència de la Nena, que sol 'refredar' la temperatura i aquest exercici no va aconseguir " dominar la calor global ", i es va situar en 14,9ºC, és a dir 1,2ºC per sobre dels nivells preindustrials (1850-1900), segons informa l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).









L'OMM confirma, després de comprovar les dades de la NASA, la NOAA, la Societat Meteorològica Nord-americana i la publicació de les xifres de HadCRUT de l'Oficina Meteorològica del Regne Unit, que l'any 2020 va rivalitzar pel primer lloc amb 2016, tot i que 'la nena 'va frenar la calor "a la fi de l'any".





Els cinc conjunts de dades analitzades coincideixen també que la dècada 2011-2020 ha estat la més càlida mai abans registrada, el que confirma la "tendència persistent de canvi climàtic a llarg termini".





A més, els sis anys transcorreguts des de 2015 han tingut un caràcter càlid i d'ells, 2016, 2019 i 2020 són ja els tres primers, encara que la diferència entre els tres són, segons l'OMM "indistinguiblement petites".





El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha manifestat que la confirmació de l'OMM que 2020 va ser un dels anys més càlids dels quals es té registre és un altre "clar recordatori" del ritme "implacable" del canvi climàtic que està "destruint vides i mitjans de vida" a tot el planeta.





"Avui estem en 1,2 graus d'escalfament i ja som testimonis de fenòmens meteorològics extrems sense precedents en totes les regions i en tots els continents. Ens dirigim a un augment catastròfic de temperatura de 3 a 5ºC aquest segle. Fer les paus amb la naturalesa és la tasca definitòria de segle XXI. ha de ser la màxima prioritat per a tothom, a tot arreu ", ha insistit.





L'OMM recorda que l'objectiu de l'Acord de Clima de París és mantenir l'augment de la temperatura mitjana mundial per sota de 2ºC respecte als nivells preindustrials. Aquest any l'OMM confirma que ja s'ha arribat a 1,2ºC d'augment respecte a 1850-1900, un valor que s'acosta al límit inferior que tracta d'aconseguir l'Acord de París.





Així, alerta que hi ha encara "a l'almenys una possibilitat entre cinc que la temperatura global mitjana superi temporalment els 1,5 ° C per 2024, segons l'Actualització Climàtica Global Anual a Decadal de l'OMM, dirigida per l'Oficina Meteorològica del Regne Unit.





A més, el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, ha destacat la calor "excepcional" de 2020 s'ha produït malgrat un esdeveniment de 'La Niña', que té un efecte de refredament temporal. Precisament, qualifica de "notable" que les temperatures d'aquest passat any hagin estat "pràcticament a l'una amb 2016", un any en què es va viure un dels esdeveniments d'escalfament conegut com 'El Nen' dels més forts que es hagin registrat.





"Aquesta és una clara indicació que el senyal global del canvi climàtic induït per l'home és ara tan poderosa com la força de la natura", ha manifestat, ja que segons explica, la classificació de temperatures dels anys individuals representa "solament una instantània d'una tendència a molt més termini ".





De fet, subratlla que des de la dècada de 1980 cada dècada ha estat més càlida que l'anterior i els nivells de gasos que atrapen la calor a l'atmosfera continuen en nivells rècord i la llarga vida útil del diòxid de Carboni (CO2), el gas contaminant més important "compromet el planeta a un escalfament futur".





No obstant això, l'OMM s'espera que 'La Niña', que va començar a final del 2020 segueixi predominant fins a principis o mitjan 2021. Els seus efectes, igual que els de Reis ', segons detalla l'OMM, solen ser més forts en el segon any de l'esdeveniment, i la mesura en què els efectes de refredament continuïn la Niña podria disminuir "temporalment" l'escalfament general a llarg termini.





Entre les característiques d'aquest 2020 l'OMM destaca la calor "sostingut", els greus incendis forestals a Sibèria, la baixa extensió del gel marí de l'Àrtic o la temporada rècord d'huracans a l'Atlàntic.





I pel que fa als impactes socioeconòmics més significatius, recorda que només Estats Units va comptabilitzar un rècord de desastres en 2020 que van suposar danys per un import de 22.000 milions de dòlars en el cinquè any més càlid des que hi ha registres en aquest país.





Aquestes xifres de temperatura s'incorporaran al costat d'altres estudis a l'informe final de l'Organització Meteorològica Mundial sobre el 'Estat del clima 2020' que es publicarà a finals de març.