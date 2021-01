Fiscals veuen com una "broma" la nova proposta de reclassificació de presos del 'Procés' després de la recent decisió de TS

La decisió de les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) i Puig de les Basses (Girona) de proposar de nou la classificació en tercer grau als nou condemnats per sedició ha causat cert malestar entre els fiscals que portar aquest assumpte al Tribunal Suprem (TS).









La decisió de l'autoritat penitenciària catalana és qualificada fins i tot de "broma" donada la proximitat de l'acte pel qual, amb arguments molt contundents la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena va rebutjar el 4 de desembre aquesta reclassificació i altres mesures de semillibertat que venien aplicant-se als condemnats.





Així ho assenyalen fonts fiscals consultades per Europa Press, que no dubten a avançar que la resposta de la Fiscalia tant a Catalunya com posteriorment davant el tribunal sentenciador, en el cas que hi hagi apel·lació, serà contrària a la iniciativa de l'administració penitenciària catalana. "Caldrà endurir el to dels recursos", avancen.





Les mateixes fonts assenyalen que aquesta situació, que és reiterativa, s'hauria evitat si la sala no hagués optat per rebutjar l'aplicació als condemnats pel 'Procés' independentista a Catalunya l'article 36.2 del Codi Penal, el que els hauria suposat haver de complir la meitat de la pena imposada per poder accedir a al tercer grau, tal com va sol·licitar la Fiscalia durant la seva exposició de conclusions finals en el judici. Fonts de l'alt tribunal, però, es limiten a assenyalar que els proponents de la reclassificació "estan en el seu dret".





La classificació penitenciària de cada pres es revisa cada sis mesos, i al juliol les juntes de tractament de les presons ja van proposar aquest grau de semillibertat per a tots els presos de l'1-O. El Tribunal Suprem (TS) el va tombar al desembre per als nou al considerar-ho una mesura prematura, i la majoria (excepte Forcadell i Bassa) no van arribar a fer servir el tercer grau ja que va quedar en suspens després dels recursos que va presentar la Fiscalia.





Les actuacions del Tribunal Suprem pels quals es revoca el tercer grau i la semillibertat via article 100.2 del règim penitenciari als líders independentistes condemnats en el judici del 'Procés' incloïen un avís a l'Administració Penitenciària catalana, a la qual es retreu que es distanciï dels principis per a execució de penes per convertir-se una "extravagant tercera instància".





Coincidien també les actuacions en què els òrgans de l'administració penitenciària no poden buidar la resposta penal proclamada per un Tribunal de justícia, sotmetent la seva sentència a una relectura "que disfressa un tractament penitenciari privilegiat i, precisament per això, improcedent". La reiteració d'aquesta idea -que la Sala ja ha exposat en anteriors resolucions- no hauria de resultar ja necessària, concloïa el Suprem fa tan sols un mes i mig.