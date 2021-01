Satse demana a la Generalitat que supervisi la vacunació en hospitals privats

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha demanat aquest dijous a Govern de la Generalitat que supervisi la vacunació contra la Covid-19 en hospitals privats.









En un comunicat, ha explicat que ha rebut queixes de professionals d'aquests centres que asseguren que "encara no ha començat la campanya de vacunació o que aquesta és massa lenta".





Satse ha aclarit que són queixes puntuals, de manera que no vol "alarmar de forma generalitzada", però ha considerat important que es produeixi aquesta supervisió administrativa.

El sindicat ha alertat del "possible perill per als treballadors sanitaris i la societat en general" si no es comprova si s'està vacunant.





L'organització ha recordat que des de l'inici de la pandèmia s'han publicat dos decrets que s'adscrivien els centres privats al SISCAT --el conveni de la sanitat concertada catalana--, així que Salut "pot usar als professionals de la sanitat privada per alleugerir l'activitat de la pública ", ha destacat.





Satse també ha demanat igualtat de tracte quan es presti servei públic: "Com infermeres estem compromeses amb l'atenció a la salut de la població, però com a professionals ens sentim discriminades", ha lamentat el col·lectiu.