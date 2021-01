I si la 5a temporada de La Casa de Papel no és l'última? Netflix torna bojos als fans amb el seu últim tuit

Fa uns mesos Netflix va anunciar que amb la cinquena temporada de La Casa de Papel, l'atracament arribava a la seva fi. Un anunci que molts van prendre com la confirmació que la cinquena part de la ficció creada per Álex Pina seria, amb independència dels més que possibles spin-off, la fi de la sèrie. Però, com sol passar en la pròpia trama de la sèrie, en tot el relatiu a El Professor i la seva banda ... és millor no donar res per fet.









Els rumors sobre una possible nova temporada, la sisena, de la Casa de Papel sempre han estat aquí, però ara, després de l'anunci oficial de Netflix sobre les sèries que arribaran a la plataforma aquest any, s'han revifat amb molta més força.





I és que hi ha un detall que no ha passat desapercebut per als fans: A la imatge en la qual Netflix anuncia les seves pròximes estrenes seriéfilos, produccioines com Ozark o Llucifer vénen acompanyades de el rètol de 'Temporada final' ... mentre que La casa de papel va acompanyada d'un "esperançador" 'Part 5'.









Així, d'acord amb aquesta imatge promocional de el servei de streaming aquesta cinquena tanda de capítols serà únicament el desenllaç de l'atracament al Banc d'Espanya i El Professor, Tòquio, Denver, Lisboa i la resta de la banda podrien reunir-se en una sisena temporada per donar un nou cop.





Sigui com sigui, els nous capítols de La casa de papel, que comptarà amb nous fitxatges com Miguel Ángel Silvestre o Patrick Criado, no tenen encara data d'estrena a Netflix dins de la seva bateria d'estrenes fixada per a aquest 2021.