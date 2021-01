Lady Gaga acudirà a la presa de possessió de Joe Biden per cantar l'himne nacional

Lady Gaga serà l'encarregada d'interpretar 'La bandera estelada', l'himne nacional dels Estats Units, en la presa de possessió del president electe Joe Biden, que tindrà lloc el dimecres 20 de gener a les 11:30 hores segons l'horari de la Costa Est dels Estats Units (17:30 hora espanyola). També està confirmada una altra actuació, la de Jennifer Lopez, els detalls no han estat revelats encara.





Ha estat el comitè inaugural el que va confirmar l'actuació de l'artista novaiorquesa. Serà la segona vegada que Gaga vagi a cantar l'himne nacional nord-americà en un esdeveniment públic, ja que anteriorment ja ho va interpretar a la Super Bowl de 2016.









La cantant va ser una de les fermes defensores durant la campanya electoral del candidat demòcrata, apareixent juntament amb l'ara president electe Biden a l'oest de Pennsilvània un dia abans de les eleccions presidencials celebrades el passat 3 de novembre.





A més, Gaga ja tenia una relació professional amb Biden quan va ser vicepresident, ja que van treballar junts en la campanya de conscienciació It's on Us, en la qual van denunciar les agressions sexuals comeses en els campus universitaris.





Beyoncé va ser la que va interpretar l'himne nord-americà durant la presa de possessió d'Obama el 2013, mentre que Jackie Evancho va ser la que el va cantar a la jura de Trump en 2017, convertint-se en la persona més jove a cantar 'La bandera estelada' en una presa de possessió.