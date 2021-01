Sanitat ha lliurat 180.000 vacunes a la Generalitat des de l'inici de la campanya

El Ministeri de Sanitat ha lliurat a la Generalitat 180.000 dosi de la vacuna Pfizer contra el coronavirus des que es va iniciar la campanya de vacunació el passat 27 de desembre, a les que se sumen les primeres 5.800 dosis desenvolupades per la companyia Moderna que van arribar el passat dimecres.





Així ho ha indicat aquest dijous en un comunicat la Delegació de Govern a Catalunya, que ha recordat que els enviaments s'estan realitzant "segons el calendari previst" i que ha indicat que la remesa de 60.000 dosi programada per dilluns passat es va poder enviar malgrat a les dificultats derivades del temporal 'Filomena'.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat el compromís de Govern central per immunitzar a tota la ciutadania i derrotar el virus, tot i que ha afegit que encara queda molt per fer: "Tot que estem davant el principi de la fi, no cal abaixar la guàrdia perquè vénen mesos complicats ".





En les properes setmanes Espanya rebrà 4 milions de dosis de la vacuna Pfizer, amb què s'espera immunitzar 2.295.638 persones i cobrir la primera etapa de l'Estratègia de vacunació contra el Covid-19 a Espanya; i que es lliuraran a les comunitats autònomes "d'acord amb criteris equitatius".





La Delegació de Govern ha destacat que l'estratègia de vacunació en les comunitats autònomes és "un exemple més de la gestió coordinada que s'ha dut a terme des de l'inici de la pandèmia", i ha reivindicat la posada en marxa el Registre de Vacunació del Covid-19 del Sistema Nacional de Salut.





Paral·lelament, la Delegació de Govern a Catalunya ha indicat que l'acord amb Moderna estableix que la xifra de dosi anirà augmentant progressivament en properes entregues fins a un total de 98.200 dosis en les pròximes cinc setmanes, fins a la tercera setmana de febrer inclosa.