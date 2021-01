Govern i Endesa cooperen per lluitar contra els talls provocats per plantacions de marihuana

Seu d'Endesa a Barcelona





Representants de les conselleries d'Interior i Empresa i Coneixement de la Generalitat s'han reunit amb els responsables d'Endesa a Catalunya per coordinar la lluita contra el frau en el subministrament elèctric provinent de plantacions de marihuana que provoca talls en el subministrament.





La voluntat és crear un pla que permeti millorar la coordinació per identificar i resoldre usos i connexions fraudulentes a la xarxa de distribució, ha informat el Govern en un comunicat.





La reunió ha estat presidida per la secretària general d'Interior, Beth Abad, i ha comptat amb la participació de director general de la Policia, Pere Ferrer; el director general d'Energia, Seguretat Industrial i seguretat minera, Manel Torrent, i diversos directius d'Endesa a Catalunya.





Abad ha destacat que s'ha posat sobre la taula tota la informació de què disposen "per donar continuïtat a aquesta coordinació i donar una resposta ràpida des de l'àmbit policial i des de la direcció general d'Energia a aquestes conductes".





Ferrer, per la seva banda, ha explicat que en els darrers anys s'ha detectat "un fort augment del cultiu" de marihuana a Catalunya, que s'ha sumat a l'increment de grups criminals violents, de manera que la lluita contra aquest cultiu és una prioritat per als Mossos d'Esquadra.





"El frau elèctric també posa en risc la seguretat i el benestar de les persones i els béns", ha afegit Torrent, que ha assegurat que la Generalitat serà exigent perquè Endesa compleixi les condicions de servei que li corresponen.





Des 2019, la policia catalana ha decomissat 221.000 plantes de marihuana a Catalunya, han precisat.





Fonts d'Endesa ha explicat a CatalunyaPress que la companyia "comparteix la preocupació dels ciutadans que es veuen afectats per incidències originades per causes diverses, especialment durant les últimes setmanes" i han valorat molt positivament la reunió.





A més, han destacat que aquest treball "es farà extensiu als ens locals" perquè els ajuntaments també puguin afegir-se a la lluita contra la proliferació de connexions irregulars intensives que poden provocar interrupcions del subministrament.