El primer títol de l'"Era Koeman" es dilucida...amb l'Athletic com a rival !

El Barça de Koeman esquiva al Reial Madrid i lluitarà el proper diumnege, a l'Estadi sevillà de La Cartuja, per intentar aconseguir el seu primer títol del present curs ... i la seva catorzena Supercopa d'Espanya, una competició que va néixer, per cert, gràcies a la creativitat del recordat president blaugrana, Josep Lluís Núñez, el 1982.





El quadre blaugrana s'enfrontarà a l'equip de Marcelino García Toral (gran victòria davant els de Zidane per 2 a 1) després del seu frenètic partit en front la Reial Societat sense la presència de Leo Messi, amb problemes al bíceps femoral. En la seva absència, l'arquer alemany Marc-André Ter Stegen va tornar a coronar-se amb al menys tres intervencions sublims i salvadores que va arrodonir aturant dos penals en la decisiva tanda des dels onze metres que han valgut el passaport a la final.





Foto: Miguel Ruiz. FCBarcelona





La "final four" andalusa de la Supercopa d'Espanya 2021 està avalant la dinàmica vencedora de l'equip de Koeman a les últimes setmanes. El tècnic holandès, aspira a aconseguir el seu primer títol des que és l'inquilí de la banqueta blaugrana acostant-se, cada vegada més, a un patró de joc i d'equip que, al seu torn, està responent amb ambició i complicitat en els últims partits. Així ho va demostrar fins i tot un "relegat" (en els últims temps) Riqui Puig que va demanar llançar el penal decisiu, Messi esperonant als seus companys i un Frankie de Jong que progressa en el seu rendiment cada minut que passa.





Considerat un trofeu menor, la consecució aquest cop de la Supercopa d'Espanya és un objectiu clar i desitjat pel conjunt blaugrana per reforçar l'actual línia ascendent. Koeman ha apostat en la semifinal, i ho farà a la final de diumenge, per utilitzar les seves millors bases ... més, si és possible, després de les molèsties que han obligat a Messi a no poder comparèixer davant la Reial Societat.





La presència diumenge que ve sobre la gespa de "La Cartuja" de Leo Messi (màxim anotador de la història del torneig amb 14 gols) pot ser més decisiva que mai per aconseguir la catorzena Supercopa blaugrana ... tres títols més que els que ostenta el Reial Madrid en aquesta competició ... més revaloritzada que mai, en clau barcelonista, aquest atribolat inici de 2021.