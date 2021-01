Simón descarta per ara el confinament total, encara que admet que "està sobre la taula"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha insistit que, "per ara", no cal aplicar a Espanya un confinament estricte com el decretat en els mesos de març i abril.













Tot i això, ha avisat que si les mesures que les comunitats autònomes estan aplicant per frenar la transmissió de coronavirus no tenen aconsegueixen reduir la incidència de contagis, les Unitats de Cures Intensives (UCI) poden arribar a una situació crítica.





"El confinament estricte està sobre la taula, però hi ha marge encara per a altres mesures", ha asseverat, per recalcar que el que estan fent les comunitats autònomes per a frenar l'expansió del Covid-19 posa a Espanya en una situació "molt semblant" a la d'altres països europeus com, per exemple, França o Alemanya.





Així mateix, Simó ha explicat que la tercera onada de contagis té un nivell de transmissió "semblant" a l'observat en la segona onada, a l'igual que la capacitat de detecció de virus. Per això, ha insistit que les mesures que es van aplicar en la segona onada, i que s'estan tornant a implantar ara, poden ser efectives per reduir la transmissió del coronavirus a Espanya.





"Les mesures de control que s'han implementat han estat molt eficaços en la segona onada i és molt probable que ara aconseguim veure de nou un descens. No obstant això, si en aquesta tercera onada no són tot el eficaços que es necessita podríem seguir veient un increment dels casos i es posaria a les UCI en una situació crítica i de forma més ràpida que en la segona onada ", ha emfatitzat.





Finalment, Simó ha assenyalat que l'administració de la vacuna contra la coronavirus als primers grups de població, la gent gran de les residències i els professionals sanitaris, no tindrà un impacte en la incidència de contagis, però sí en la letalitat.





"No estic segur que amb la vacunació es pugui arribar a controla la tercera onada de contagis, però sí que va tenir un impacte important en la letalitat i crec que es va a veure una reducció de la mateixa dins d'una o dues setmanes ", ha detallat, per avisar que fins que la major part de la població no estigui vacunada les mesures personals per frenar els contagis seguiran sent" molt importants ".