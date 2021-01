Naturgy entra als Estats Units amb la compra d'una companyia de renovables

Naturgy ha comprat el 100% dels interessos econòmics en Hamel Renewables, una plataforma de desenvolupament d'energia solar i emmagatzematge en Estats Units. La operació representa la primera inversió de la companyia en el mercat d'energies renovables d'Estats Units i demostra el seu compromís amb el desenvolupament d'aquest negoci en països de moneda forta i estabilitat regulatòria a llarg termini.





Hamel Renewables disposa d'una cartera de projectes solars de 8 GW juntament amb 4,6 GW de projectes d'emmagatzematge d'energia ubicats en nou estats d'USA, dels quals 25 projectes - per un total de 3,2 GW solar i 2 GW de emmagatzematge - podrien estar operatius abans de 2026.





Gràcies a aquesta transacció Naturgy preveu invertir fins a 1.800 milions de dòlars durant els propers cinc anys per disposar d'una potència operativa de 1,6 GW en energia solar a 2025; a el mateix temps la companyia manté la possibilitat de desenvolupar la resta de projectes fins a un total de 8 GW d'energia fotovoltaica fins al 2030.





Francisco Reynés, president de Naturgy.





Com a part de l'operació, Naturgy ha signat un acord de desenvolupament de cinc anys amb Candela Renewables, formada per ex directius de First Solar, que té un historial provat en el desenvolupament d'actius solars i d'emmagatzematge al país i compta amb un equip amb més de 20 anys d'experiència. L'acord possibilita el desenvolupament de projectes solars i d'emmagatzematge d'energia en exclusiva per Naturgy.





"Aquesta operació és un pas significatiu per avançar en els nostres objectius estratègics, i es fa a més incorporant una cartera de bons projectes en diferents estats de maduresa, així com un equip de professionals de demostrada excel·lència en el camp de el desenvolupament", ha explicat el president de Naturgy, Francisco Reynés.





La signatura i el tancament de l'operació s'han realitzat simultàniament ja que no està subjecta a cap aprovació reguladora ni autorització de competència.